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    ¡Golpe al crimen en Medellín! Capturan a mujer requerida por hurto agravado y secuestro extorsivo

    La detención se logró gracias a un operativo conjunto del GAULA Militar y el CTI en el barrio La Frontera.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Golpe al crimen en Medellín! Capturan a mujer requerida por hurto agravado y secuestro extorsivo
    Foto: @Ejercito_Div7
    ¡Golpe al crimen en Medellín! Capturan a mujer requerida por hurto agravado y secuestro extorsivo

    Resumen: En el barrio La Frontera, en Medellín, el GAULA Militar Oriente, en coordinación con el CTI de Rionegro, capturó a una mujer requerida por las autoridades por los delitos de hurto calificado agravado y secuestro extorsivo agravado. La detenida fue puesta a disposición de las autoridades judiciales para el respectivo proceso de judicialización, en una operación conjunta orientada a atender órdenes de captura vigentes y fortalecer la lucha contra delitos de alto impacto.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un operativo realizado en el barrio La Frontera, en Medellín, unidades del GAULA Militar Oriente, en coordinación con el CTI de Rionegro, llevaron a cabo la captura de una mujer que era requerida por las autoridades judiciales.

    Según la información oficial, la persona detenida es señalada por su presunta responsabilidad en los delitos de hurto calificado agravado y secuestro extorsivo agravado, por los cuales era buscada en el marco de una orden emitida por las autoridades competentes.

    La operación se desarrolló como parte de las acciones conjuntas entre las fuerzas militares y organismos de investigación judicial, orientadas a ubicar y hacer efectiva la captura de personas solicitadas por la ley, especialmente en casos relacionados con delitos que afectan la seguridad ciudadana.

    Tras la detención, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, quienes avanzarán con el proceso de judicialización y las etapas legales que se deriven del caso, conforme a lo establecido en el sistema penal colombiano.

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    Acciones contra delitos de alto impacto

    Desde el componente militar que participó en la operación se destacó que este tipo de resultados hace parte del trabajo permanente para contrarrestar delitos de alto impacto, especialmente aquellos que afectan la libertad personal, el patrimonio económico y la tranquilidad de la ciudadanía en el departamento de Antioquia.

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    Las autoridades reiteraron que estas acciones se enmarcan en los esfuerzos institucionales por fortalecer la seguridad y combatir estructuras o comportamientos delictivos que impactan la convivencia en los territorios, mediante operaciones coordinadas entre distintas entidades del Estado.

    La captura en este sector de Medellín se suma a los procedimientos que de manera constante realizan las autoridades judiciales y operativas en diferentes puntos del país, con el fin de atender requerimientos judiciales vigentes y avanzar en la lucha contra el crimen organizado y los delitos de alto impacto.


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