¡Golpe al crimen en Cali! Caen 47 presuntos homicidas y decomisan 180 armas en siete semanas

Resumen: En Cali, las autoridades capturaron a 47 presuntos responsables de homicidio en siete semanas y sacaron de circulación 180 armas de fuego. Entre los detenidos hay implicados en casos de alto impacto, mientras que la estrategia combina operativos policiales e intervenciones sociales en zonas priorizadas para reducir la violencia.

En medio de las estrategias para contener la violencia en la ciudad, las autoridades de Cali entregaron un balance reciente que da cuenta de avances en la persecución del delito de homicidio.

En un periodo de siete semanas, se logró la captura de 47 personas señaladas de este delito, además de la incautación de 180 armas de fuego presuntamente utilizadas en hechos violentos.

El resultado, según explicó el alcalde Alejandro Eder, responde al trabajo conjunto entre la administración distrital, la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación, una articulación que ha permitido focalizar esfuerzos contra estructuras y actores vinculados a la criminalidad.

“Desde Cali estamos poniendo toda la prioridad en la seguridad y dando a la Policía las herramientas que necesita y que están en nuestro alcance, a pesar de la situación tan compleja que se vive en municipios vecinos de la región”, señaló el mandatario.

Capturas clave dentro de la ofensiva

Entre los detenidos aparecen nombres que estaban en el radar de las autoridades por su presunta participación en hechos de alto impacto. Uno de ellos es alias ‘Chimbilín’, señalado por el homicidio del padre y la madrastra de un cantante de música urbana, ocurrido en marzo de 2025 en el barrio El Vergel.

También figura alias ‘Brandon’, quien hacía parte del denominado cartel de los más buscados por homicidio en la ciudad. A estas capturas se suma la de un hombre acusado de asesinar a su madre, reconocida por su labor como animalista, en el barrio San Marcos.

Armas y dinámica del delito

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Herbert Benavídez, explicó que la mayoría de los homicidios en la ciudad están asociados a estructuras de sicariato. Según indicó, el 72% de las muertes violentas responde a esta modalidad.

“Son 180 armas de fuego incautadas, en este esfuerzo de las últimas semanas por sacar estos elementos de las calles de Cali. El 82% de los homicidios en la ciudad se cometen utilizando armas de fuego, muchos de estos relacionados con ajustes de cuentas”, afirmó el oficial.

Esto le podría interesar: «Es inaceptable»: Alejandro Eder exige implementar los protocolos de seguridad en patinódromo, tras la muerte de Juan David Ruiz

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Además, precisó que en lo corrido del año ya han sido capturadas más de 170 personas por el delito de homicidio, lo que refleja la intensidad de las acciones operativas desplegadas en distintos sectores.

Intervención social en zonas priorizadas

Paralelo a las acciones policiales, la administración local ha implementado intervenciones en 18 zonas priorizadas bajo la estrategia denominada ‘MicroTIOS’, que busca atender problemáticas sociales y fortalecer la presencia institucional.

De acuerdo con el alcalde, estas intervenciones han contribuido a reducir cerca del 30% de los homicidios asociados a riñas o hechos de intolerancia. Sin embargo, advirtió que persiste el desafío frente a los asesinatos ligados al crimen organizado.

“Con inversión social en estas zonas, hemos logrado una disminución de cerca del 30% de los homicidios por intolerancia. Lo que estamos viendo es un aumento en los homicidios por sicariato, algo que está relacionado con el crimen transnacional que rodea nuestra ciudad. Por eso desde Cali siempre hacemos ese llamado al Gobierno Nacional, de enfrentar a los grupos ilegales que están en las faldas de nuestra ciudad”, agregó.

Recompensas y canales de denuncia

Como parte de las medidas para incentivar la colaboración ciudadana, la Alcaldía ha destinado 114 millones de pesos en lo que va de 2026 a través del fondo de recompensas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita ubicar a responsables de hechos delictivos, a través de la línea multicrimen 321 394 51 56 o mediante la línea de emergencias 123.

Con estos resultados, la administración distrital busca contener los niveles de violencia mientras continúa fortaleciendo tanto las acciones operativas como las estrategias sociales en los sectores más afectados.