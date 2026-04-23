Resumen: Ante las evidentes fallas reportadas el día del accidente, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, rompió el silencio con un contundente pronunciamiento en sus redes sociales, anunciando intervenciones inmediatas.

«Es inaceptable»: Alejandro Eder exige implementar los protocolos de seguridad en patinódromo, tras la muerte de Juan David Ruiz

Minuto30.com .- El alcalde Alejandro Eder adelantó una reunión de alto nivel en las últimas horas a causa de la muerte del joven deportista Juan David Ruiz durante un entrenamiento, por lo que habría sido una falla de protocolos en la at4ención de emergencias en el patinódromo Luz Mery Tristan.

Lo que debía ser una jornada rutinaria de entrenamiento para forjar los sueños de una joven promesa del patinaje nacional, terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy enluta al país y pone bajo la lupa los protocolos de seguridad de los escenarios de alto rendimiento.

El sensible fallecimiento de Juan David Ruiz Ramírez, un talentoso patinador de apenas 14 años perteneciente al Club Relámpago, ha desatado no solo lágrimas, sino fuertes reclamos por parte de la comunidad de padres de familia.

Ante las evidentes fallas reportadas el día del accidente, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, rompió el silencio con un contundente pronunciamiento en sus redes sociales, anunciando intervenciones inmediatas.

El accidente: Una colisión fatal en la pista

El lamentable accidente tuvo lugar el pasado martes 21 de abril en el interior del reconocido Patinódromo Luz Mery Tristán, ubicado en la Unidad Deportiva Alberto Galindo al sur de Cali.

De acuerdo con los reportes oficiales y los desgarradores testimonios de los presentes, el joven Juan David se encontraba realizando sus prácticas habituales cuando sufrió una fuerte caída. La gravedad del asunto radicó en la mecánica del choque: el menor impactó violentamente su tórax contra la baranda de metal que delimita la pista. El golpe fue tan severo que lo inmovilizó de inmediato y, trágicamente, le provocó la muerte minutos después.

Denuncias de negligencia: ¿Por qué fallaron los protocolos?

El dolor de la pérdida se transformó rápidamente en frustración cuando los padres de familia y testigos comenzaron a denunciar graves falencias en la atención de la emergencia.

Testigos aseguran que la ambulancia y los organismos de emergencia externos tardaron aproximadamente 40 minutos en llegar al escenario deportivo tras la llamada de auxilio; sin embargo los bomberos aseguran que solo se demoraron 9 minutos desde la llamada hasta la llegada al lugar.

Además aseguran que no hay dotación médica en el patinódromo; Las quejas apuntan a que el paramédico dispuesto por la liga en el lugar no contaba con los instrumentos ni el equipo médico avanzado necesario para atender un trauma de tórax de esa magnitud.

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Estos vacíos en la cadena de supervivencia provocaron que decenas de padres de familia realizaran un plantón pacífico exigiendo justicia y garantías de seguridad para sus hijos, quienes a diario exponen su integridad en estos escenarios.

“Es inaceptable”: La contundente respuesta de Alejandro Eder3>

Ante la avalancha de críticas y la confirmación de las presuntas fallas en la atención, el alcalde Alejandro Eder se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) con un mensaje que marca un punto de quiebre en la administración de los espacios deportivos de la ciudad.

El mandatario local calificó de “inaceptable” lo ocurrido con el joven Juan David y garantizó que una tragedia de este tipo “no puede repetirse”.

En su declaración, delineó una hoja de ruta estricta que ya comenzó a implementarse:

Mesa técnica permanente: Se instaló una mesa interinstitucional de urgencia para esclarecer los hechos minuto a minuto y tomar decisiones de fondo sobre la administración de los espacios deportivos.

Cumplimiento estricto: El alcalde ordenó el acatamiento riguroso e inmediato de los protocolos de atención de emergencias en todos los escenarios de alto rendimiento de Cali. Ningún espacio podrá operar si no garantiza la cadena de primeros auxilios.

Acciones integrales: Eder confirmó que se está brindando acompañamiento psicosocial a la familia de la víctima. Además, se inició una evaluación técnica de la infraestructura del patinódromo, incluyendo las barandas, y un examen de la capacidad de respuesta de los cuerpos médicos asignados.

Investigaciones en curso: La vida es una línea que no se cruza

Al parecer, la Fiscalía, la Personería y otras entidades competentes ya abrieron indagaciones formales. El objetivo es determinar si existió negligencia médica, fallas en el mantenimiento del escenario o responsabilidades administrativas por parte de los operadores del recinto. Como bien lo resumió Eder en su intervención: “En Cali, la vida de nuestros jóvenes es una línea que no se cruza”.