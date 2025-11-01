Resumen: Alias ‘Caquetá’, exintegrante de las extintas Farc, fue capturado en Bosa durante un operativo de la Policía y la Fiscalía. Es señalado de liderar una red que alquilaba armas de fuego para cometer robos en comercios de Bogotá. Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

¡Golpe al crimen en Bogotá! Capturan a alias ‘Caquetá’, exFarc que alquilaba armas para asaltos en la ciudad

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fue capturado en el sur de Bogotá alias ‘Caquetá’, un hombre señalado de liderar una red dedicada al alquiler de armas de fuego utilizadas en robos a establecimientos comerciales en la ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Remanso, en la localidad de Bosa, donde uniformados de la SIJIN realizaron una diligencia de allanamiento que permitió la detención del sospechoso y la incautación de un arma de fuego y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades para su análisis pericial.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado, proveniente de San Vicente del Caguán (Caquetá), habría sido integrante de la columna Urias Rondón de las extintas Farc-EP. Posteriormente, según las autoridades, se vinculó a actividades delictivas en la capital, principalmente al tráfico y alquiler de armas empleadas por bandas dedicadas al hurto en locales comerciales.

El historial judicial de ‘Caquetá’ es extenso: presenta antecedentes por tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, acceso carnal violento y concierto para delinquir agravado con fines de financiación al terrorismo.

Alias 'Caquetá', quien abastecía de armas a bandas dedicadas al hurto en comercios, fue capturado en una operación de precisión por la SIJIN en coordinación con @FiscaliaCol. El mensaje es claro: a los que promueven el delito, les espera la justicia.

Las autoridades resaltaron que su captura se logró tras varios meses de seguimiento e inteligencia, en los que se estableció su rol como proveedor de armamento a estructuras criminales responsables de múltiples robos en Bogotá.

Tras su detención, la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías las evidencias recolectadas, lo que derivó en la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades continúan las investigaciones para establecer la procedencia de las armas que manejaba alias ‘Caquetá’ y su posible conexión con recientes hurtos cometidos en el sur de la capital.