Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En dos megoperativos realizados en Kennedy y San Cristóbal, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad incautaron licor adulterado y cervezas vencidas que estaban listas para ser vendidas al público. Los productos presentaban sellos falsos y fechas de vencimiento vencidas desde febrero, lo que representaba un riesgo para la salud. Varios establecimientos fueron suspendidos por estas irregularidades y por no contar con los permisos requeridos para operar.

¡Alcohol adulterado y cervezas vencidas! Megoperativos dejan locales cerrados en el sur de Bogotá

En dos operativos recientes, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad realizaron megatomas en las localidades de Kennedy y San Cristóbal, incautando licor adulterado y cervezas vencidas que estaban listas para la venta al público.

El primer operativo se llevó a cabo en el sector de Patio Bonito, en Kennedy, donde se inspeccionaron diversos establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas. Allí, las autoridades encontraron cinco botellas de licor adulterado en refrigeradores, listas para ser comercializadas.

Estos productos presentaban estampillas falsas, sellos de seguridad alterados y anomalías en el llenado, lo que representaba un riesgo directo para los consumidores. Como medida preventiva, se procedió a suspender la actividad económica del local.

Esto le podría interesar: Toros del Valle mantiene el liderato en la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

En San Cristóbal, específicamente en el sector de Santa Rosa, se inspeccionaron varios negocios abiertos al público. Durante la revisión, se hallaron 49 cervezas con fecha de vencimiento desde febrero de 2025, es decir, ocho meses atrás. Estos productos, que también estaban refrigerados y listos para la venta, fueron retirados y el establecimiento fue suspendido por poner en riesgo la salud de los clientes.

Además, otros dos locales fueron suspendidos por no contar con la documentación requerida para operar legalmente.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no consumir licor de procedencia dudosa y a revisar siempre las fechas de vencimiento de las bebidas alcohólicas que adquieren, con el fin de prevenir riesgos para la salud.