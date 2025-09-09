¡Golpe al crimen en Antioquia! Capturados cuatro presuntos asesinos de líderes sociales

Resumen: En una operación coordinada en Antioquia, las autoridades capturaron a cuatro presuntos responsables del homicidio de líderes sociales. Entre los detenidos está Olvey Cárdenas, alias 'El Gato', cabecilla del Clan del Golfo, a quien se le atribuye el asesinato de un líder en Remedios. Los otros tres capturados son señalados por el homicidio de un líder cultural en Segovia.

En una operación conjunta entre el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea Colombiana, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de organizaciones criminales responsables de homicidios y otros delitos graves en Antioquia. La acción se desarrolló en el marco de la ofensiva contra el multicrimen y el delito denominada ‘Operación Themis 2.0’.

Entre los capturados se encuentra Olvey Cárdenas, alias ‘El Gato’, señalado cabecilla del componente armado del Clan del Golfo. Con más de 15 años de historial criminal, alias ‘El Gato’ habría pertenecido al Frente José Antonio Galán del ELN y figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia.

Además, tenía en su contra una Notificación Azul de Interpol. Entre los crímenes que se le atribuyen está el homicidio del líder social y enfermero Jhonny Stivent Londoño, ocurrido en octubre de 2022 en Remedios.

Los otros tres capturados, conocidos como alias ‘Zárate’, ‘Ronald’ y ‘More’, son señalados de pertenecer al grupo delincuencial Unión Subversiva y deberán responder por su presunta implicación en el asesinato de un líder cultural del Carnaval La Gigantona, perpetrado en el mes de junio en Segovia, Antioquia.

¡ ̃ ́ ! En Antioquia, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito y de la ‘Operación ‘Themis 2.0’, el Cuerpo Élite de la @PoliciaColombia, en coordinación… pic.twitter.com/lUc7h2gmd5 — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 8, 2025

Las autoridades imputaron a los detenidos delitos como homicidio agravado, tráfico de armas de fuego, concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado. La captura de estos sujetos representa un golpe significativo a las estructuras criminales.