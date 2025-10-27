Resumen: Cuatro integrantes del grupo delincuencial La Terraza fueron capturados en el municipio de Andes, Suroeste de Antioquia, durante un operativo de la Policía. Entre los detenidos se encuentran alias Sancocho, Snudog, Machete y Alambreta, señalados de actividades relacionadas con microtráfico, almacenamiento de armas y homicidios selectivos. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó la acción policial y reiteró su compromiso con mantener la ofensiva contra las estructuras criminales en el departamento.

¡Golpe al crimen en Andes! Caen cuatro cabecillas de ‘La Terraza’ vinculados con el microtráfico y homicidios

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la captura en el municipio de Andes de cuatro presuntos miembros del grupo delincuencial conocido como La Terraza.

Las autoridades identificaron a los detenidos por los siguientes alias y presuntos roles dentro de la estructura:’Sancocho’, señalado como distribuidor de estupefacientes; ‘Snudog’, también dedicado a la distribución de sustancias; ‘Machete’, presunto encargado del almacenamiento de armas y drogas; y ‘Alambreta’, señalado como coordinador de las finanzas relacionadas con el microtráfico y de homicidios selectivos.

Esto le podría interesar: ¡Tragedia y alerta por lluvias en Antioquia! Dagran despliega equipos para atender emergencias

El procedimiento se registró en Andes y forma parte de las acciones operativas orientadas a desarticular las redes locales de microtráfico. Las cuatro personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para los trámites judiciales correspondientes.

El Gobernador de Antioquia compartió la noticia en su cuenta de X destacando el trabajo de la Policía y la importancia de continuar con la lucha contra la delincuencia: “¡Este es el camino, respirarles en la yugular! Bien por la Policía y sus uniformados”, señaló.