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Resumen: Un operativo conjunto en Antioquia, realizado mediante órdenes de registro y allanamiento, permitió la captura de tres personas y la incautación de 551,7 gramos de marihuana y 137 gramos de clorhidrato. El procedimiento contó con la participación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía de Antioquia. Según las autoridades, el resultado representa una afectación a las economías ilícitas del Clan del Golfo.

¡Golpe al Clan del Golfo! Tres capturados y más de 680 gramos de droga incautados en Antioquia

Una operación desarrollada de manera articulada entre unidades militares y autoridades de Antioquia terminó con la captura de tres personas y la incautación de diferentes cantidades de sustancias estupefacientes.

Las diligencias fueron adelantadas por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía de Antioquia.

El procedimiento se realizó mediante órdenes de registro y allanamiento, como parte de las acciones que las instituciones de seguridad llevan a cabo para combatir actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Encontraron marihuana y clorhidrato

Durante las diligencias, los uniformados lograron incautar 551,7 gramos de marihuana y 137 gramos de clorhidrato. En total, se trata de más de 680 gramos de sustancias que quedaron bajo custodia de las autoridades tras el procedimiento.

De acuerdo con la información suministrada por las instituciones participantes, el material encontrado estaría relacionado con actividades de tráfico de estupefacientes.

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El operativo también permitió concretar la captura de tres personas, como resultado de las diligencias efectuadas en el marco de esta intervención coordinada.

Autoridades señalan afectación al Clan del Golfo

Según indicó el Ejército Nacional, el resultado representa una afectación a las economías ilícitas del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, específicamente a la subestructura Gener Morales.

La institución señaló que las acciones contra este tipo de estructuras buscan impactar sus capacidades económicas y criminales, mediante procedimientos dirigidos a afectar actividades ilícitas relacionadas con su funcionamiento.

En el operativo participaron de manera conjunta el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía de Antioquia, en una intervención que incluyó las diligencias de registro y allanamiento y permitió tanto las capturas como la incautación del material.

El Ejército manifestó que continuará desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales en Antioquia, con el objetivo de debilitar las capacidades financieras y criminales de los grupos armados organizados.

De acuerdo con la institución, estas acciones hacen parte de las labores orientadas a contribuir a la seguridad y tranquilidad de los habitantes del departamento.