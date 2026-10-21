¡Cierre definitivo! Ordenan cerrar el colegio donde desapareció Valeria Afanador en Cajicá

Resumen: La Secretaría de Educación de Cundinamarca confirmó el cierre del colegio de Valeria Afanador por fallas en los protocolos de custodia, supervisión y gestión del riesgo.

El cierre del colegio de Valeria Afanador quedó confirmado luego de que la Secretaría de Educación de Cundinamarca ratificara, en segunda instancia, la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en Cajicá.

La medida se relaciona con las fallas administrativas identificadas durante la investigación por los hechos ocurridos el 12 de agosto de 2025, cuando la menor desapareció mientras se encontraba en el entorno escolar.

La resolución, fechada el 14 de octubre de 2026, establece que la institución deberá finalizar sus actividades al término del calendario académico de este año. Con esta determinación, la Gobernación mantiene la sanción impuesta inicialmente, pese a los recursos presentados por los representantes legales del establecimiento educativo.

El proceso administrativo concluyó que el colegio incumplió obligaciones relacionadas con la vigilancia de los estudiantes, la prevención de riesgos y la aplicación de medidas para proteger su integridad. Para tomar la decisión, las autoridades evaluaron documentos, registros técnicos, grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones de personas vinculadas con el caso.

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Uno de los puntos señalados en el expediente es que no se detectó oportunamente que Valeria no había regresado al salón después del descanso. Según la resolución, la ausencia de controles efectivos impidió activar una respuesta institucional a tiempo, una circunstancia que las autoridades consideraron relevante al establecer la responsabilidad administrativa del plantel.

La investigación también cuestionó la falta de procedimientos definidos para actuar ante una situación de emergencia. El documento sostiene que contar con funciones claras y tiempos de reacción establecidos habría sido determinante para advertir lo ocurrido y coordinar las acciones necesarias.

El caso conmocionó a Cajicá y al país. Valeria Afanador permaneció desaparecida durante varios días y su cuerpo fue encontrado en los alrededores del colegio. De acuerdo con la información divulgada sobre el caso, la menor habría caído a un pequeño riachuelo cercano a la reja que delimitaba el área escolar.

La sanción había sido impuesta inicialmente mediante una resolución expedida el 19 de junio de 2026. Sin embargo, la defensa del colegio apeló la decisión y el pronunciamiento de octubre confirmó la cancelación de la licencia.

La determinación corresponde al ámbito administrativo y establece la responsabilidad del establecimiento frente a sus deberes de cuidado y prevención. El cierre definitivo deberá hacerse efectivo una vez concluya el año lectivo 2026.

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