Golpe al Clan del Golfo en Antioquia: tres capturados y un menor aprehendido en operativo militar

Resumen: En un operativo conjunto en Puerto Berrío, tropas de la Décima Cuarta Brigada y la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Porteños y aprehendieron a un menor de edad, estructura vinculada al Clan del Golfo. Durante las diligencias de allanamiento se incautaron armas de fuego, municiones, estupefacientes y equipos de comunicación, y los implicados deberán responder por delitos como concierto para delinquir, porte ilegal de armas y tráfico de drogas.

Las operaciones militares desplegadas en el Magdalena Medio antioqueño continúan debilitando las estructuras criminales que operan en la región. En las últimas horas, tropas de la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura de tres presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Los Porteños y la aprehensión de un menor de edad en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia.

Las acciones se desarrollaron en el marco de cinco diligencias de allanamiento y registro, orientadas a contrarrestar el accionar de esta estructura ilegal, señalada de estar al servicio de la Subestructura Pacíficos de Samaná del grupo armado organizado Clan del Golfo. De acuerdo con las autoridades, dos de las capturas se realizaron por orden judicial contra sujetos conocidos con los alias de Yupi y Julián, mientras que la tercera se produjo en flagrancia.

Los capturados deberán responder ante la justicia por delitos como concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En el procedimiento también fue aprehendido un menor de edad, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos, conforme a la normatividad vigente.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros, una escopeta Remington, un arma de fabricación artesanal, 35 cartuchos de diferentes calibres, cinco proveedores, sustancias estupefacientes, tres teléfonos celulares y un radio de comunicaciones, elementos que serían utilizados para el desarrollo de actividades criminales en la zona.

Estos resultados se suman a los avances operacionales registrados en lo corrido del año por la Décima Cuarta Brigada, que ha logrado la captura de más de 90 presuntos integrantes del GAO Clan del Golfo y cerca de 95 miembros de grupos de delincuencia común organizada, como parte de la estrategia para debilitar las economías ilegales y mejorar las condiciones de seguridad en Antioquia.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operaciones continuarán en distintos puntos del departamento, con el objetivo de neutralizar a las estructuras criminales, proteger a la población civil y fortalecer la presencia institucional en los territorios más afectados por la violencia.