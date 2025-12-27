La pólvora vuelve a hacer estragos en Antioquia: aumentan lesionados y amputaciones

Resumen: Ya son 136 los lesionados por pólvora y las unidades de quemados están colapsadas. Autoridades insisten: la alegría no se quema.

De acuerdo con el más reciente reporte oficial, el departamento ya registra 136 casos de lesiones causadas por pólvora, una cifra que supera ampliamente la del mismo periodo del año anterior.

Según los datos de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, validados por el Instituto Nacional de Salud, entre la mañana del 26 y la mañana del 27 de diciembre se presentaron cinco nuevos casos, lo que elevó el acumulado de la temporada 2025–2026. Para la misma fecha en 2024, el balance era de 105 personas afectadas, lo que representa un aumento cercano al 30%.

Los casos recientes se distribuyen en varios municipios del departamento. En Medellín, un hombre de 25 años resultó con quemaduras de segundo grado y laceraciones en el rostro, cuello y extremidades mientras observaba la quema de artefactos.

En cambio en Apartadó, un menor de 11 años sufrió lesiones leves, mientras se investiga la actividad asociada al hecho.

Uno de los casos más graves ocurrió en Sonsón, donde un adolescente de 17 años perdió dedos de una mano tras la manipulación de totes, sufriendo quemaduras de tercer grado.

En Girardota, dos jóvenes adultos resultaron lesionados en manos, piernas y rostro tras manipular cohetes, con quemaduras de primer y segundo grado.

El informe también revela que, de los 136 afectados, más de 40 son menores de edad y al menos 13 personas han sufrido amputaciones, principalmente en manos y dedos, lo que evidencia la gravedad de las lesiones ocasionadas por la pólvora.

Las autoridades confirmaron que hasta el momento no se han registrado casos de intoxicación por fósforo blanco ni por consumo de alcohol adulterado con metanol. Sin embargo, el panorama hospitalario es crítico: las unidades de quemados para adultos y población pediátrica en Antioquia se encuentran actualmente al 100 % de ocupación.

Desde la Gobernación reiteraron el llamado a la prevención y a celebrar sin pólvora y que el uso de estos elementos sigue cobrando un alto costo humano en el departamento.

