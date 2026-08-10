Resumen: Las autoridades municipales han sido enfáticas en señalar que este es un balance preliminar

Balance preliminar de afectaciones en Sonsón: dos iglesias afectadas, una casa caída y el techo del coliseo voló

Minuto30.com .- Luego del prolongado y fuerte movimiento telúrico que sacudió a gran parte del país durante la mañana de este lunes, las buenas noticias comienzan a llegar desde el suroriente antioqueño.

La administración municipal de Sonsón ha entregado un primer parte de tranquilidad a la comunidad y a los familiares de los residentes: no se reportan personas heridas ni víctimas fatales como consecuencia de la emergencia sísmica.

Daños materiales bajo evaluación

Aunque la integridad y la vida de los sonsoneños no se vio comprometida, el municipio no fue ajeno a la inmensa liberación de energía del sismo. Las autoridades de Gestión del Riesgo y el cuerpo de Bomberos Voluntarios iniciaron un barrido por la zona urbana y rural, identificando varias afectaciones en la infraestructura física.

De manera preliminar, el reporte oficial de daños incluye:

Coliseo Municipal: Se identificaron afectaciones estructurales y grietas que están siendo evaluadas para determinar si el escenario deportivo debe ser cerrado temporalmente.

Vivienda colapsada: Se reportó el desplome total de una casa en el casco urbano. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que la vivienda se encontraba deshabitada al momento de la emergencia.

Templos religiosos: Algunas iglesias del municipio presentan daños en su mampostería y fachadas.

Zona rural: Se han recibido múltiples reportes de agrietamientos y daños en viviendas campesinas ubicadas en diferentes veredas del municipio.

Recorridos de verificación continúan

Las autoridades municipales han sido enfáticas en señalar que este es un balance preliminar. Durante el transcurso de la tarde, ingenieros y personal de socorro continuarán realizando las labores de evaluación y verificación técnica de los daños, tanto en el casco urbano como en las zonas rurales más apartadas.

El objetivo es establecer el censo definitivo de las familias e infraestructuras afectadas para canalizar las ayudas correspondientes con el gobierno departamental. Se reitera a los habitantes de Sonsón la importancia de acatar las normas de prevención, no ingresar a viviendas que presenten grietas profundas y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.