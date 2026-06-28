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Resumen: La Policía Nacional intervino tres unidades de minería ilegal en Cáceres, Antioquia, que, según las autoridades, estaban al servicio del Clan del Golfo. Durante el operativo fue destruida maquinaria utilizada para la extracción ilícita de oro, en una acción con la que se busca afectar las finanzas de esa estructura criminal y proteger los recursos naturales.

¡Golpe al Clan del Golfo en Antioquia! Destruyen maquinaria minera valorada en más de $1.192 millones

Las autoridades propinaron un nuevo golpe contra las economías ilícitas que, presuntamente, sirven como fuente de financiación para el Clan del Golfo. En un operativo adelantado por la Policía Nacional fueron intervenidas tres unidades de producción de minería ilegal en el municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con la información oficial, la acción estuvo dirigida contra infraestructura utilizada para la extracción ilícita de minerales y que, según las investigaciones, estaría al servicio de esa estructura criminal.

Destruyeron maquinaria utilizada para la extracción ilegal de oro

Durante el desarrollo del operativo, los uniformados localizaron y destruyeron diferentes equipos empleados en las labores de minería ilegal.

El balance entregado por las autoridades da cuenta de la destrucción de 10 motores industriales, ocho dragas, tres excavadoras y una motobomba, maquinaria que, presuntamente, era utilizada para desarrollar actividades de extracción ilícita de minerales en la zona.

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Según las autoridades, la capacidad de producción de estas unidades de explotación alcanzaba aproximadamente 2.650 gramos de oro al mes, mineral cuyo valor fue estimado en más de 1.192 millones de pesos.

Con esta intervención, la Policía busca afectar una de las principales fuentes de ingresos ilegales que sostienen las operaciones de organizaciones criminales que tienen presencia en esta región del departamento.

¡ ‘ ’ ! En una operación de la @PoliciaColombia fueron intervenidas en Cáceres (Antioquia) tres unidades de producción de minería ilegal al servicio de esta… pic.twitter.com/eIC4LkkAwK — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) June 28, 2026

Buscan debilitar las finanzas del crimen organizado

Las autoridades señalaron que este tipo de operaciones hacen parte de las estrategias orientadas a combatir las economías ilícitas que fortalecen a los grupos armados organizados.

Además del impacto económico sobre la estructura criminal, el operativo también busca reducir las afectaciones ambientales que genera la minería ilegal, una actividad que suele provocar daños sobre los recursos naturales y los ecosistemas donde se desarrolla.

Con este procedimiento, la Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar adelantando acciones contra las redes dedicadas a la extracción ilícita de minerales y contra las actividades ilegales que financian el crimen organizado en diferentes regiones del país.