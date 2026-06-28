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Resumen: Alias ‘Alex Pereira’, señalado como uno de los más buscados de Cartagena, fue capturado en el aeropuerto de Rionegro tras ser expulsado de Panamá. El hombre tenía nueve órdenes de captura vigentes, circulares roja y azul de Interpol y es investigado por varios delitos, entre ellos homicidio, extorsión y concierto para delinquir.

Tenía nueve órdenes de captura, circulares de Interpol y era buscado en 196 países: alias ‘Alex Pereira’ cayó en Rionegro

Un operativo realizado por oficiales de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), permitió la captura de un hombre identificado con el alias de ‘Alex Pereira’, señalado por las autoridades como uno de los presuntos delincuentes más buscados de Cartagena.

El hombre llegó procedente de Panamá, país del que fue expulsado luego de, presuntamente, utilizar documentación falsa para permanecer en ese territorio. Durante los controles migratorios, los funcionarios verificaron su identidad y establecieron que tenía nueve órdenes de captura vigentes, además de circulares roja y azul de Interpol, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Alias ‘Alex Pereira’, de 37 años, también hacía parte del cartel de los más buscados, por lo que las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permitiera dar con su paradero.

Las investigaciones lo señalan como presunto cabecilla de la denominada Oficina de la Costa Bolívar, una estructura delincuencial con presencia en distintos sectores de Cartagena.

Es investigado por varios delitos y presuntas actividades criminales

De acuerdo con la información oficial, deberá responder por procesos relacionados con concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, además de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Las autoridades también lo vinculan, de manera preliminar, con extorsiones a comerciantes de Cartagena y con la coordinación de homicidios por encargo bajo la modalidad conocida como outsourcing criminal, utilizada para ejecutar acciones violentas al servicio de diferentes estructuras ilegales.

Tras finalizar el procedimiento migratorio, el capturado fue entregado a las autoridades judiciales para hacer efectivas las órdenes de captura que tiene en su contra y continuar con los procesos correspondientes.

La captura fue posible durante los controles migratorios

Migración Colombia señaló que el resultado fue posible gracias a los controles permanentes que adelanta en los puntos de ingreso y salida del país, así como al intercambio de información con otras autoridades.

La directora de la entidad, Gloria Esperanza Arriero, destacó el alcance de estas acciones.

«Desde agosto de 2022, nuestros oficiales han dejado a más de 3200 personas a disposición de las autoridades durante los controles migratorios, de las cuales 309 registraban circulares de Interpol», manifestó la funcionaria.

La entidad indicó que estos procedimientos permiten identificar personas requeridas por la justicia, incluso cuando intentan ingresar al país tras salir de forma irregular o utilizando documentación falsa, fortaleciendo así las acciones de cooperación internacional en materia de seguridad.