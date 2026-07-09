Golpe al Clan del Golfo en Antioquia: cayó alias ‘El Grillo’, señalado coordinador financiero

Resumen: Un operativo del Ejército y la Policía en Santo Domingo, Antioquia, dejó la captura de tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias 'El Grillo', señalado de coordinar las finanzas de la estructura. Durante los allanamientos fueron incautadas armas, estupefacientes, dinero en efectivo, celulares y otros elementos que serán utilizados en la investigación.

Un operativo adelantado por tropas de la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, permitió la captura en flagrancia de tres personas señaladas de, presuntamente, integrar el grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo. El procedimiento se desarrolló mediante diligencias de allanamiento y registro en el casco urbano del municipio de Santo Domingo, Antioquia.

Según informaron las autoridades, esta acción hace parte de las operaciones militares orientadas a afectar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales que tienen presencia en distintas zonas del departamento.

Allanamientos dejaron armas, droga y otros elementos de interés para la investigación

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron una pistola, dos armas traumáticas, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y un cuaderno con registros contables que ahora harán parte de las investigaciones.

Además, fueron hallados más de 600 gramos de sustancias estupefacientes que, por sus características, se asemejan a bazuco y marihuana. A esto se sumaron 600 bolsas plásticas de sello hermético vacías, elementos que, de acuerdo con la información oficial, presuntamente serían utilizados para el empaque y la distribución de dosis destinadas al expendio ilegal.

Todo el material quedó a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso de judicialización y análisis dentro de la investigación.

Alias ‘El Grillo’ estaría entre los capturados

Entre las personas detenidas se encuentra un hombre conocido con el alias de ‘El Grillo’, quien, de acuerdo con las indagaciones preliminares, tendría un papel relevante dentro de la estructura criminal.

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Las autoridades señalan que este sujeto presuntamente ejercía como coordinador logístico y financiero del Clan del Golfo en el municipio de Santo Domingo. Asimismo, sería el encargado del recaudo de dinero proveniente de extorsiones y del cobro de cuotas ilegales impuestas a comerciantes y mineros de la zona.

Estos señalamientos hacen parte de las investigaciones que continúan en desarrollo para establecer el alcance de las actividades atribuidas a la organización en esta región del Nordeste antioqueño.

Buscan debilitar las finanzas del grupo armado

De acuerdo con el Ejército Nacional, este resultado representa una afectación a las capacidades económicas de la estructura ilegal y contribuye a reducir la comercialización de estupefacientes en el municipio.

Las autoridades indicaron que la incautación de la droga impediría que estas sustancias llegaran al mercado ilegal, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes, población que suele verse más expuesta a este tipo de actividades ilícitas. Además, señalaron que estas acciones buscan disminuir los riesgos que el microtráfico representa para la seguridad, la salud y la convivencia de las comunidades.

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y deberán responder, presuntamente, por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Finalmente, el Ejército Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones coordinadas con la Policía y demás instituciones del Estado para combatir las estructuras criminales que afectan la seguridad y el orden público en diferentes regiones del país.