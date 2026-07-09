EPM lanza alerta: posibles bloqueos amenazan la operación de cinco hidroeléctricas en Antioquia

Resumen: EPM alertó por posibles bloqueos en el Norte y Nordeste de Antioquia que podrían afectar cinco hidroeléctricas responsables del 16% de la demanda energética nacional.

Los posibles bloqueos en las subregiones del Norte y Nordeste de Antioquia encendieron las alarmas de EPM, que advirtió sobre el riesgo que estas acciones representarían para la operación de varias de sus centrales hidroeléctricas y, en consecuencia, para el suministro de energía en el país.

La empresa informó que recibió información, a través de diferentes fuentes, sobre eventuales bloqueos que podrían registrarse en los próximos días y afectar el funcionamiento de las centrales Porce II, Porce III, Guadalupe III, Guadalupe IV y Troneras.

Estas cinco plantas suman una capacidad instalada de 1.617 megavatios (MW), equivalente aproximadamente al 16% de la demanda energética nacional, por lo que su operación es considerada estratégica para el sistema eléctrico colombiano.

Según explicó EPM, una de las principales preocupaciones es que los bloqueos impidan el ingreso y la movilidad del personal encargado de operar las centrales, situación que comprometería la continuidad del servicio en un momento de alta exigencia para el sistema energético debido a los bajos aportes hídricos asociados al fenómeno de El Niño.

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La empresa también reiteró que en las zonas de influencia de estas hidroeléctricas persisten actividades de minería no autorizada, las cuales han generado alteraciones en el cauce del río Porce y riesgos para infraestructura crítica como presas, túneles, vías de acceso, casas de máquinas y estaciones de medición.

De acuerdo con EPM, estas condiciones incrementan la posibilidad de movimientos en masa y representan un riesgo tanto para las comunidades cercanas como para el personal operativo y quienes realizan actividades mineras ilegales en el sector.

Ante este panorama, la empresa informó que puso la situación en conocimiento de las autoridades locales, departamentales y nacionales, con el propósito de solicitar medidas que permitan proteger la infraestructura energética y garantizar la prestación de un servicio considerado esencial para millones de colombianos.

Finalmente, EPM reiteró su disposición al diálogo y aseguró que continuará buscando soluciones institucionales que permitan preservar la operación de las centrales y el bienestar de las comunidades.

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