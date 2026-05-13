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Resumen: En Yondó, Antioquia, fue capturado alias ‘Tatú’, presunto integrante del Clan del Golfo señalado de coordinar acciones armadas, homicidios y reclutamiento forzado en municipios del Magdalena Medio. Según las autoridades, llevaba cerca de diez años vinculado a esa estructura criminal y operaba en Antioquia, Santander y el sur de Bolívar.

Golpe al Clan del Golfo: capturan en Yondó a alias ‘Tatú’, señalado de homicidios y reclutamiento forzado

En medio de operaciones militares desarrolladas en el Magdalena Medio antioqueño, las autoridades lograron la captura de alias ‘Tatú’, señalado presuntamente de integrar la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo y de coordinar diferentes actividades criminales en municipios de Antioquia, Santander y el sur de Bolívar.

El operativo fue realizado en el casco urbano de Yondó, Antioquia, por tropas del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea N.° 2 Nueva Granada, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y unidades de la DIJIN de la Policía Nacional.

Sería uno de los responsables de acciones armadas en Yondó

Según información entregada por las autoridades, alias ‘Tatú’, de 35 años, llevaría cerca de una década vinculado a esta estructura armada ilegal.

Las investigaciones adelantadas por inteligencia militar permitieron establecer que el capturado tendría injerencia en el casco urbano y zonas rurales de Yondó, especialmente en las veredas Puerto Matilde y Cuatro Bocas.

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Además, frecuentaba municipios estratégicos del Magdalena Medio como Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Tatú’ estaría encargado de coordinar acciones armadas y dirigir presuntamente a integrantes vinculados con homicidios registrados en esa región del país.

Lo investigan por presunto reclutamiento de menores

El capturado también sería señalado de participar presuntamente en actividades relacionadas con el reclutamiento forzado de menores de edad en municipios del sur de Bolívar, Santander y Antioquia.

Las investigaciones continúan para establecer el alcance de las actividades que presuntamente desarrollaba dentro de la estructura criminal y determinar su posible responsabilidad en otros hechos violentos registrados en la región.

Autoridades aseguran que la captura golpea las finanzas del grupo ilegal

Según el Ejército Nacional, la captura de alias ‘Tatú’ representa una afectación importante para las operaciones del grupo armado ilegal en el Magdalena Medio, especialmente en las actividades de coordinación criminal, adquisición de material de guerra y reclutamiento ilegal.

Finalmente, el Ejército reiteró que continuará desarrollando operaciones militares en la región con el objetivo de proteger a la población civil y reducir las capacidades de los grupos armados organizados que delinquen en el Magdalena Medio.