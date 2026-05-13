Tragedia en vía de Santa Fe: motociclista murió tras fuerte accidente en La Chorquina

Un nuevo accidente de tránsito volvió a generar preocupación en las carreteras del Occidente antioqueño. Esta vez, el hecho ocurrió en el sector de La Chorquina, sobre la vía que conecta a Santa Fe de Antioquia con Cativo, donde un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un fuerte choque.

De acuerdo con los primeros reportes conocidos sobre el caso, la víctima se movilizaba por este corredor vial cuando sufrió un impacto de alta gravedad que le causó la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos.

El accidente provocó momentos de tensión entre conductores y viajeros que transitaban por La Chorquina, debido a que el cuerpo de la víctima quedó sobre la vía mientras llegaban los organismos de emergencia y las unidades de tránsito encargadas de atender la situación.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente la identidad del fallecido ni las circunstancias exactas que rodearon el siniestro. Sin embargo, en la zona se realizaron las labores de inspección judicial y los actos urgentes para esclarecer lo ocurrido.

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