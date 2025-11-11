Resumen: La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, capturó en Turbo, Antioquia, a alias ‘Canoso’, presunto cabecilla del Clan del Golfo y mano derecha de alias ‘Chiquito Malo’. Se le señala de homicidio, extorsión, narcotráfico y coordinación de paros armados que afectaron a miles de familias. Su detención busca debilitar la estructura criminal y avanzar en la judicialización de sus integrantes.

¡Golpe al Clan del Golfo! Capturan a alias ‘Canoso’, cerebro de múltiples delitos en Antioquia

En un operativo conjunto realizado en Turbo, Antioquia, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de alias ‘Canoso’, presunto cabecilla de una subestructura del cártel criminal Clan del Golfo.

Alias ‘Canoso’ es señalado de múltiples delitos, entre ellos homicidio, extorsión, terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir agravado. Según las autoridades, era de plena confianza de alias ‘Chiquito Malo’ y estaba a cargo de su seguridad personal. Su detención representa un golpe directo al núcleo operativo de esta organización criminal.

El capturado también habría coordinado laboratorios para el procesamiento de cocaína y estaría implicado en el paro armado que se registró en 2022 en Antioquia y Córdoba, durante el cual se produjeron ataques contra la Fuerza Pública, restricciones a la movilidad y afectaciones al comercio local, impactando a miles de familias en la región.

En Turbo (Antioquia), nuestra @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol, capturó an alias ‘Canoso’, cabecilla de una subestructura del cártel… pic.twitter.com/mZEk6sGBJ3 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) November 11, 2025

Las autoridades aseguraron que la acción busca desarticular estructuras criminales y reducir las afectaciones a la ciudadanía, reafirmando el compromiso institucional con la protección de la vida y la seguridad en el departamento de Antioquia.

Con esta captura, se espera debilitar significativamente las operaciones del Clan del Golfo y avanzar en la judicialización de sus integrantes.