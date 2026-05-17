¡Golpe al Clan del Golfo! Cae abatido alias ‘Juan’, temido jefe financiero en el Suroeste antioqueño

Resumen: Las autoridades abatieron en Hispania, Antioquia, a Víctor Manuel Rivera, alias 'Juan', señalado como presunto cabecilla financiero del Clan del Golfo en el Suroeste del departamento. El operativo fue realizado por la DIJIN, la Fiscalía e Interpol durante un registro y allanamiento, donde se habría presentado un enfrentamiento armado. Durante la diligencia se incautaron armas, munición, vehículos, celulares y documentos con información financiera. Las autoridades lo vinculan con actividades de narcotráfico, extorsión y minería ilegal, y continúan las investigaciones sobre su estructura criminal.

Un operativo de las autoridades en el municipio de Hispania, en el Suroeste antioqueño, terminó con la muerte de Víctor Manuel Rivera, conocido con los alias de ‘Juan’ o ‘Victor’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla financiero de una estructura del Clan del Golfo en esta zona del departamento.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento fue adelantado por unidades de la DIJIN de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de Interpol. La diligencia se realizó durante un operativo de registro y allanamiento en una vivienda del municipio.

Enfrentamiento durante el operativo

Según el reporte de las autoridades, en medio del procedimiento el hombre habría reaccionado con arma de fuego contra los uniformados, lo que derivó en un intercambio de disparos en el que resultó abatido en el lugar.

Rivera Oquendo era señalado de desempeñar un rol dentro de la estructura criminal “Edwin Román Velásquez Valle”, donde presuntamente se encargaba del manejo de recursos económicos provenientes del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal en el Suroeste antioqueño.

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Manejo de finanzas ilegales

Las investigaciones lo ubican como un presunto articulador de dineros ilícitos dirigidos hacia mandos de la organización, además de pieza clave en el sostenimiento financiero de actividades delictivas en la región.

Durante el procedimiento fueron incautados varios elementos que quedaron a disposición de las autoridades para su análisis. Entre ellos se encuentran una pistola, una escopeta, munición de diferentes calibres, proveedores, dos vehículos, teléfonos celulares y cuadernos con anotaciones financieras.

Antecedentes e investigación en curso

Las autoridades también lo relacionan de manera preliminar con un ataque con explosivos ocurrido en enero de 2026 en el municipio de Andes, en el que resultaron heridos integrantes de la Policía Nacional. Esta información hace parte de las líneas investigativas en desarrollo.

Asimismo, se le atribuye una presunta fuga en 2019 de una estación de Policía en Mutatá, donde permanecía privado de la libertad por procesos de concierto para delinquir y secuestro.

Tras el operativo, los organismos judiciales avanzan en la recolección de material probatorio para establecer posibles conexiones del abatido con otros integrantes de la estructura ilegal y el alcance de sus funciones dentro de la organización en el Suroeste antioqueño.