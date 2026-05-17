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    Efectividad en los controles: Policía recuperó en Sonsón una motocicleta reportada por hurto

    Tras materializarse la inmovilización del vehículo, la motocicleta fue dejada a disposición de la Fiscalía 08 Local de Sonsón

    Publicado por: SoloDuque

    hotel museo el tesoro
    Vista de la Escultura del Maiz, obra del escultor Edgar Negret, en un día día nublado en Sonsón, al fondo (der) Hotel Museo El Tesoro. Foto: Minuto30
    Efectividad en los controles: Policía recuperó en Sonsón una motocicleta reportada por hurto

    Resumen: Tras materializarse la inmovilización del vehículo, la motocicleta fue dejada a disposición de la Fiscalía 08 Local de Sonsón

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En el marco de la ofensiva contra los delitos que afectan el patrimonio económico de los ciudadanos, las autoridades lograron un importante resultado en el Oriente antioqueño. Durante labores de patrullaje y control, uniformados de la Policía Nacional recuperaron una motocicleta que figuraba en las bases de datos como hurtada.

    El operativo se llevó a cabo bajo los lineamientos de la estrategia de seguridad institucional denominada “Juntos por Antioquia”, que busca intensificar la vigilancia en las zonas urbanas de la subregión.

    El operativo en zona céntrica

    La recuperación del automotor se registró el pasado viernes 15 de mayo de 2026, alrededor de las 15:40 horas. De acuerdo con el reporte oficial, las unidades policiales se encontraban realizando un puesto de control enfocado en la solicitud de antecedentes a vehículos y personas sobre la carrera 4 con calle 3, un sector concurrido del municipio.

    Al detener la marcha de una motocicleta para su respectiva verificación rutinaria mediante el dispositivo tecnológico de antecedentes (PDA) de la Policía Nacional, el sistema arrojó una alerta positiva.

    Las autoridades confirmaron que el vehículo incautado por requerimiento judicial cuenta con las siguientes características:

    Marca: Honda.

    Cilindraje: 110.

    Color: Gris mate.

    Placa: NAG22E.

    El sistema arrojó que esta motocicleta registraba un antecedente positivo vigente por el delito de hurto, razón por la cual estaba siendo requerida oficialmente por la Fiscalía 08 Local de Sonsón.

    moto recuperada en sonson

    A disposición de las autoridades competentes

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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