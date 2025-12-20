Resumen: Operativos conjuntos del Ejército, la Fiscalía y la Policía permitieron la intervención de 15 minas ilegales en zonas rurales de Zaragoza y Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Durante las acciones se incautó y destruyó maquinaria y combustible avaluados en más de 160 millones de pesos, presuntamente al servicio del Clan del Golfo.

¡Golpe al bolsillo del Clan del Golfo! Autoridades destruyen 15 unidades de minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño

Las Fuerzas Militares, junto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, llevaron a cabo operaciones simultáneas para combatir la minería ilegal en las zonas rurales de los municipios de Zaragoza y Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño.

Estas acciones, lideradas por la Brigada 11 del Ejército Nacional, forman parte de las estrategias para afectar las economías ilícitas que operan en esta región. Durante los operativos, las autoridades lograron intervenir 15 unidades mineras que presuntamente eran utilizadas para extraer minerales de forma ilegal.

En el desarrollo de estas intervenciones, se incautaron y destruyeron 15 motores, una planta eléctrica, 13 máquinas clasificadoras de material, cerca de 200 metros de mangueras y 150 galones de ACPM. Todo este equipo, con un valor estimado en más de 160 millones de pesos, estaría al servicio del grupo armado organizado Clan del Golfo.

Además, en un puesto de control instalado en la zona, fue detenido un vehículo que transportaba combustible de manera irregular. En él se movilizaban 472 galones de ACPM, 364 galones de gasolina corriente y ocho canecas, sin los permisos necesarios que exige la ley.

Las autoridades explicaron que este combustible suele usarse para alimentar la maquinaria empleada en la minería ilegal, lo que fortalece las investigaciones sobre su destino final. Todo el material confiscado fue puesto a disposición de las entidades competentes para que sigan los procedimientos legales correspondientes.

Con estas acciones, las autoridades buscan debilitar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales que dañan el medio ambiente, ponen en riesgo la seguridad y alteran el orden público en la región.