Resumen: En el corregimiento de Puente Iglesias, en Fredonia (Antioquia), el Ejército y la Policía realizaron una operación conjunta en la que ubicaron y destruyeron cinco dragas tipo buzo, además de inutilizar maquinaria utilizada para la minería ilegal. Según las autoridades, la acción afecta economías ilícitas asociadas a grupos armados organizados y busca reducir el impacto ambiental en la zona.

¡Golpe al bolsillo de los criminales! Destruyeron equipos de minería ilegal en Fredonia, Antioquia

Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, realizaron una operación conjunta con la Policía de Antioquia que permitió la ubicación y destrucción de maquinaria utilizada para la minería ilegal en el departamento.

El procedimiento se llevó a cabo en el corregimiento de Puente Iglesias, zona rural del municipio de Fredonia, en el suroeste antioqueño, donde fueron identificadas estructuras y equipos empleados para la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Durante la intervención fueron destruidas cinco dragas tipo buzo, además de ser inutilizada otra maquinaria que, según las autoridades, era utilizada para este tipo de actividades extractivas sin autorización.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, este tipo de operaciones buscan intervenir directamente en las economías ilegales que operan en la región y que estarían relacionadas con grupos armados organizados.

En ese sentido, las autoridades señalaron que estas estructuras ilícitas no solo generan afectaciones en materia de seguridad, sino que también tienen un impacto significativo sobre el medio ambiente, debido a la intervención no regulada en zonas naturales.

#ContundenciaOperacional | Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 11 Cacique Nutibara, de la #CuartaBrigada, en coordinación con la @Policiantioquia, ubicaron y destruyeron cinco dragas tipo buzo, además de inutilizar maquinaria empleada para la explotación ilícita de… pic.twitter.com/Z5dUznGt9B — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) April 11, 2026

La operación hace parte de las acciones coordinadas entre la Fuerza Pública y la Policía Nacional para contrarrestar la minería ilegal en diferentes regiones del país, especialmente en zonas donde este fenómeno tiene mayor incidencia.

Finalmente, las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando este tipo de intervenciones con el objetivo de debilitar las economías ilícitas y reducir los daños ambientales asociados a esta actividad.