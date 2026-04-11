Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Golpe al bolsillo de los criminales! Destruyeron equipos de minería ilegal en Fredonia, Antioquia

    La acción operativa permitió afectar equipos usados para la extracción ilegal de recursos naturales en el corregimiento de Puente Iglesias.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Golpe al bolsillo de los criminales! Destruyeron equipos de minería ilegal en Fredonia, Antioquia
    Foto: Séptima División del Ejército Nacional
    ¡Golpe al bolsillo de los criminales! Destruyeron equipos de minería ilegal en Fredonia, Antioquia

    Resumen: En el corregimiento de Puente Iglesias, en Fredonia (Antioquia), el Ejército y la Policía realizaron una operación conjunta en la que ubicaron y destruyeron cinco dragas tipo buzo, además de inutilizar maquinaria utilizada para la minería ilegal. Según las autoridades, la acción afecta economías ilícitas asociadas a grupos armados organizados y busca reducir el impacto ambiental en la zona.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, realizaron una operación conjunta con la Policía de Antioquia que permitió la ubicación y destrucción de maquinaria utilizada para la minería ilegal en el departamento.

    El procedimiento se llevó a cabo en el corregimiento de Puente Iglesias, zona rural del municipio de Fredonia, en el suroeste antioqueño, donde fueron identificadas estructuras y equipos empleados para la explotación ilícita de yacimientos mineros.

    Durante la intervención fueron destruidas cinco dragas tipo buzo, además de ser inutilizada otra maquinaria que, según las autoridades, era utilizada para este tipo de actividades extractivas sin autorización.

    ¡Golpe al bolsillo de los criminales! Destruyeron equipos de minería ilegal en Fredonia, Antioquia

    Foto: Séptima División del Ejército Nacional

    Esto le podría interesar: ¡Hasta con gafas inteligentes! Detectan más de 40 fraudes en exámenes de especialidades médicas de la UdeA

    De acuerdo con la información entregada por las autoridades, este tipo de operaciones buscan intervenir directamente en las economías ilegales que operan en la región y que estarían relacionadas con grupos armados organizados.

    ¡Golpe al bolsillo de los criminales! Destruyeron equipos de minería ilegal en Fredonia, Antioquia

    Foto: Séptima División del Ejército Nacional

    En ese sentido, las autoridades señalaron que estas estructuras ilícitas no solo generan afectaciones en materia de seguridad, sino que también tienen un impacto significativo sobre el medio ambiente, debido a la intervención no regulada en zonas naturales.

    La operación hace parte de las acciones coordinadas entre la Fuerza Pública y la Policía Nacional para contrarrestar la minería ilegal en diferentes regiones del país, especialmente en zonas donde este fenómeno tiene mayor incidencia.

    Finalmente, las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando este tipo de intervenciones con el objetivo de debilitar las economías ilícitas y reducir los daños ambientales asociados a esta actividad.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.