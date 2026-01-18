¡Golpe al bolsillo criminal! Ejército destruye cinco laboratorios del Clan del Golfo en San Luis

Resumen: “En un operativo de alto impacto en la vereda La Cristalina, San Luis, tropas del Batallón Especial Energético y Vía N.º 4 destruyeron cinco laboratorios de pasta base de coca, neutralizando cerca de 200 kilos de droga y afectando de manera significativa las finanzas del Clan del Golfo. La intervención se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, protegiendo a la población y debilitando la logística del grupo criminal.

En un operativo de alto impacto contra el narcotráfico, el Ejército Nacional logró la ubicación y destrucción de cinco laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de pasta base de coca en la zona rural del municipio de San Luis, en el Oriente antioqueño. La acción estuvo a cargo de las tropas del Batallón Especial Energético y Vía N.º 4 de la Cuarta Brigada, quienes intervinieron la vereda La Cristalina.

Durante la operación fueron halladas estructuras artesanales empleadas para la producción de estupefacientes, junto con una considerable cantidad de insumos químicos como ACPM, gasolina, amoníaco y solución de pasta base de coca. También se incautaron otros elementos relacionados con el procesamiento y almacenamiento, entre ellos cemento, uriacal y hojas de coca.

El Ejército informó que, como resultado de la destrucción controlada de estos laboratorios, se neutralizaron aproximadamente 200 kilogramos de pasta base de coca y otros derivados líquidos y sólidos, generando un golpe económico a las estructuras criminales superior a los 630 millones de pesos. Según las autoridades, estos laboratorios estarían vinculados al Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo.

#ContundenciaOperacional l Tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.°4, de la #CuartaBrigada, ubicaron y destruyeron de manera controlada 5 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, al parecer pertenecientes al GAO Clan del Golfo, en zona rural del… pic.twitter.com/WdTv6z2aga — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) January 18, 2026

La acción militar representa un fuerte impacto en la logística y capacidad financiera del grupo criminal, reafirmando el compromiso del Ejército Nacional de continuar con operaciones que desarticulen economías ilícitas y protejan la seguridad de los habitantes de Antioquia.

Las tropas destacaron que la operación se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad para evitar riesgos a la población y al personal militar, demostrando la efectividad de los controles en zonas rurales afectadas por la producción de drogas ilegales.