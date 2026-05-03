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    ¡Golpe al arsenal de las disidencias! Ejército desmantela peligroso depósito de armas del GAO-r 18 en Ituango

    La intervención afecta la capacidad operativa del grupo armado y refuerza las acciones de seguridad en la zona.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Golpe al arsenal de las disidencias! Ejército desmantela peligroso depósito de armas del GAO-r 18 en Ituango
    Foto: @Ejercito_Div7
    ¡Golpe al arsenal de las disidencias! Ejército desmantela peligroso depósito de armas del GAO-r 18 en Ituango

    Resumen: El Ejército y la Fiscalía ubicaron un depósito ilegal en zona rural de Ituango, atribuido a la Subestructura 18 de las disidencias. En el lugar fueron incautados cartuchos, granadas, proveedores para fusil y material logístico. Las autoridades señalaron que este resultado debilita la capacidad armada del grupo y previene posibles acciones violentas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En desarrollo de operaciones conjuntas, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron ubicar un depósito ilegal en área rural del municipio de Ituango, en el norte de Antioquia.

    De acuerdo con la información oficial, el lugar estaría vinculado al GAO-r Subestructura 18, grupo armado organizado residual que tiene presencia en esta zona del departamento.

    Material incautado en el operativo

    Durante la intervención, las autoridades encontraron diverso material de guerra y elementos logísticos. Entre lo incautado se reportan cartuchos de diferentes calibres, granadas de mano, proveedores para fusil tipo AK-47, así como material de intendencia relacionado con la estructura ilegal.

    Estos elementos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes como parte del proceso judicial correspondiente.

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    Golpe a la capacidad del grupo armado

    Según el Ejército, este hallazgo representa una afectación directa a la capacidad armada de la estructura señalada, al tiempo que limita su accionar en el territorio.

    Las autoridades indicaron que la incautación de este tipo de material contribuye a prevenir posibles acciones violentas y fortalece las operaciones orientadas a la seguridad en esta subregión del departamento.

    ¡Golpe al arsenal de las disidencias! Ejército desmantela peligroso depósito de armas del GAO-r 18 en Ituango

    Foto: @Ejercito_Div7

    Operaciones continúan en la zona

    El Ejército y las autoridades judiciales mantienen el despliegue de operaciones en el norte de Antioquia con el objetivo de ubicar otros puntos de almacenamiento ilegal y seguir debilitando las estructuras armadas que operan en la región.

    Este resultado se suma a las acciones que buscan contener las actividades ilícitas de estos grupos y garantizar condiciones de seguridad para las comunidades.


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