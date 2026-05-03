Cayeron los presuntos asesinos del líder Darío Vergara: capturados alias ‘La Costeña’ y ‘Ojo Picho’ en Támesis

Resumen: Dos personas fueron capturadas en Támesis por su presunta participación en el asesinato del líder social Darío de Jesús Vergara López, ocurrido en noviembre de 2025. Los detenidos, señalados de integrar una estructura criminal, serían coautores del crimen y quedaron a disposición de la justicia mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades confirmaron la captura de dos personas señaladas de participar en el asesinato del líder social Darío de Jesús Vergara López, ocurrido en noviembre de 2025 en zona rural del municipio de Támesis, en el Suroeste antioqueño.

El procedimiento fue adelantado por unidades de la Policía mediante diligencias de registro y allanamiento realizadas en esa misma localidad, en el marco de la investigación que busca esclarecer este crimen que generó preocupación en la región.

Señalados roles dentro de una estructura criminal

Los detenidos, conocidos con los alias de ‘La Costeña’ y ‘Ojo Picho’, eran requeridos por orden judicial por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

De acuerdo con las investigaciones, ambos harían parte de una organización delincuencial con presencia en la zona, donde presuntamente cumplían funciones relacionadas con la vigilancia de posibles víctimas y la recolección de información que posteriormente era utilizada para la ejecución de homicidios selectivos.

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Relación con el crimen del líder comunitario

Las autoridades vinculan a los capturados como presuntos coautores materiales del ataque en el que perdió la vida Vergara López, quien era reconocido por su liderazgo comunitario en la vereda Río Frío.

El homicidio se registró el 18 de noviembre de 2025 y fue reportado en su momento por la Defensoría del Pueblo, lo que llevó a que el caso fuera priorizado dentro de las acciones institucionales orientadas a la protección de líderes sociales.

Avances en la investigación

Tras las capturas, los procesados quedaron a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso correspondiente.

Desde la Policía se indicó que este resultado hace parte de las acciones que se adelantan para enfrentar las estructuras criminales que operan en el territorio y avanzar en el esclarecimiento de hechos violentos que afectan a la comunidad.

Las autoridades reiteraron que continuarán las labores investigativas y operativas en la subregión con el objetivo de identificar a otros posibles responsables y fortalecer las condiciones de seguridad en el Suroeste antioqueño.