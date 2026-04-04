¡Golpe a ‘Los Pesebres’! Tribunal ratifica millonaria multa y casi 40 años de cárcel para alias ‘La Foca’

Resumen: Juan David Quintero Blandón, alias La Foca, integrante de la organización Los Pesebres, fue condenado a 38 años y 4 meses de prisión por el secuestro extorsivo de dos comerciantes en Medellín en 2019. Durante más de tres horas, las víctimas fueron retenidas, amenazadas y agredidas mientras se les exigía dinero y bienes.

El Tribunal Superior de Medellín ratificó la condena de 38 años y 4 meses de prisión contra Juan David Quintero Blandón, alias La Foca, señalado integrante de la organización delincuencial ‘Los Pesebres’, por su participación en el secuestro de dos comerciantes en la ciudad. La decisión confirma lo establecido en primera instancia tras un juicio oral liderado por la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2019, cuando las víctimas fueron citadas bajo engaño con la promesa de realizar la entrega a domicilio de un producto que supuestamente comprarían. Al llegar al lugar acordado, fueron interceptadas y trasladadas en contra de su voluntad a un inmueble, donde permanecieron retenidas por más de tres horas, durante las cuales sufrieron amenazas, agresiones físicas y tratos degradantes.

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La investigación, dirigida por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, estableció que Quintero Blandón tuvo participación directa en el secuestro y en la exigencia de dinero y bienes a las víctimas para lograr su liberación.

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Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye una multa equivalente a 13.332 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 20 años. La condena deberá cumplirse en un establecimiento carcelario, según lo dispuesto por el tribunal.

Este fallo representa un paso más en el combate judicial contra las organizaciones criminales que afectan la seguridad y el bienestar de los comerciantes en Medellín, y resalta el papel de la Fiscalía y la justicia en la protección de las víctimas de delitos graves como el secuestro extorsivo.