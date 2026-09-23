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Resumen: En Santa Rosa de Osos, Antioquia, soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 4, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, realizaron cinco allanamientos a inmuebles presuntamente relacionados con el GDO Los Chatas, señalado de actividades como narcotráfico y extorsión. La operación dejó dos capturados y permitió incautar un revólver, una escopeta, dinero en efectivo y estupefacientes.

¡Golpe a Los Chatas! Dos capturados y armas incautadas tras cinco allanamientos en Antioquia

Una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía permitió realizar cinco diligencias de allanamiento en Santa Rosa de Osos, Antioquia, contra inmuebles que estarían relacionados con el grupo delincuencial organizado (GDO) Los Chatas.

El procedimiento fue adelantado por soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 4 de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Policía de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los inmuebles intervenidos serían presuntamente utilizados por integrantes de Los Chatas, estructura señalada de desarrollar actividades delictivas como el narcotráfico y la extorsión.

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Dos capturados y elementos incautados

Como resultado de las cinco diligencias de allanamiento, fueron capturados dos sujetos. Durante los procedimientos también fueron incautados un revólver, una escopeta, dinero en efectivo y estupefacientes.

Las autoridades señalaron que estas acciones están dirigidas a afectar las capacidades logísticas y financieras de las estructuras delincuenciales que operan en el departamento.

El operativo hace parte de las acciones coordinadas entre la Fuerza Pública y la Fiscalía para intervenir estructuras señaladas de desarrollar actividades ilegales en Antioquia.