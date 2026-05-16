¡Golpe a las rentas criminales! Desmantelan dos gigantescos socavones de minería ilegal en San Carlos

Resumen: En zona rural de San Carlos, el Ejército y la Policía intervinieron dos socavones de minería ilegal que, presuntamente, servían para financiar estructuras criminales. Durante el operativo fueron inutilizados varios equipos utilizados para la extracción ilícita de oro, generando una afectación económica cercana a los 100 millones de pesos.

En una operación conjunta adelantada en zona rural del municipio de San Carlos, tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 de la Cuarta Brigada, en coordinación con Policía Nacional de Colombia, intervinieron dos unidades de explotación minera ilegal que funcionaban bajo la modalidad de socavón.

El procedimiento se realizó en la vereda Calderas, donde las autoridades desarrollaban operaciones enfocadas en la protección ambiental y en la afectación de economías ilícitas asociadas a grupos armados que delinquen en esa zona del Oriente antioqueño.

Equipos utilizados para minería ilegal fueron inutilizados

Durante la intervención, las tropas y unidades policiales encontraron diferentes elementos utilizados para las actividades de extracción ilegal de minerales.

Según la información entregada por las autoridades, en el lugar fueron inutilizados seis motores eléctricos, seis taladros, una motosierra eléctrica y un equipo de soldadura que, presuntamente, eran empleados en el funcionamiento de los socavones intervenidos.

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De acuerdo con el reporte oficial, la operación representa una afectación económica aproximada de 100 millones de pesos para las estructuras ilegales que obtendrían recursos de esta actividad.

Buscan frenar afectaciones ambientales y economías ilícitas

Además del impacto económico, las autoridades señalaron que con esta acción también se logró evitar la extracción mensual de cerca de 200 gramos de oro, material que tendría un valor superior a los 90 millones de pesos.

#ContundenciaOperacional | En desarrollo de operaciones militares para proteger el medio ambiente, nuestros soldados del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 de la #CuartaBrigada, en coordinación con @Policiantioquia, intervinieron dos unidades de producción minera ilegal… pic.twitter.com/F4EJv8LLRP — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) May 16, 2026

Las operaciones contra la minería ilegal hacen parte de las estrategias adelantadas por la Fuerza Pública para combatir delitos ambientales y debilitar las fuentes de financiación de grupos armados organizados que tendrían presencia en diferentes zonas del departamento.

Las autoridades continúan desarrollando controles y operativos en distintos municipios de Antioquia con el objetivo de identificar actividades relacionadas con explotación minera ilícita y reducir el impacto ambiental generado por este tipo de prácticas.