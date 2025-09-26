¡Golpe a las narcofinanzas! Ocupan 71 inmuebles y 1.000 cabezas de ganado en millonaria extinción de dominio
Foto: Captura de video
¡Golpe a las narcofinanzas! Ocupan 71 inmuebles y 1.000 cabezas de ganado en millonaria extinción de dominio

Resumen: Las autoridades de Colombia, con apoyo de la DEA, incautaron 71 propiedades y 1.000 cabezas de ganado avaluadas en 34.000 millones de pesos, bienes usados por una organización narcotraficante que lavaba dinero mediante empresas fachada, compra de tierras y actividades agropecuarias, mientras enviaba hasta tres toneladas de cocaína cada mes a Europa y Estados Unidos.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

En un operativo conjunto que se extendió por Antioquia y Chocó, las autoridades propinaron un duro golpe a una organización narcotraficante que lavaba millonarias sumas de dinero a través de propiedades rurales y actividades agropecuarias.

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), incautó 71 inmuebles y 1.000 cabezas de ganado valorados en 34.000 millones de pesos, los cuales fueron ocupados con fines de extinción de dominio.

Esto le podría interesar: Disidencias dejan cilindro explosivo por ‘inconformismo’ ante presión militar en Valdivia

De acuerdo con los investigadores, la red criminal camuflaba sus operaciones ilícitas mediante sociedades fachada, compra de terrenos y una intensa inversión en agricultura y ganadería, que servían para blanquear las ganancias obtenidas del narcotráfico.

Se estima que la estructura enviaba hasta tres toneladas de cocaína al mes hacia Europa y Estados Unidos, convirtiéndose en una de las principales rutas de exportación de estupefacientes en la región.

Las autoridades resaltaron que este operativo representa un paso importante en la ofensiva contra el multicrimen y el lavado de activos, al golpear las finanzas de la organización y privarla de bienes estratégicos que sostenían su poder económico.

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad