Enel Colombia pone en marcha la Subestación Eléctrica que alimentará el RegioTram

Resumen: Enel Colombia puso en operación una subestación eléctrica en Facatativá para alimentar el RegioTram de Occidente, un proyecto clave para la movilidad sostenible en la región. Con una inversión de 75.000 millones de pesos, la obra busca mejorar la movilidad de 43 millones de pasajeros al año, reduciendo sus tiempos de viaje en un 60% y eliminando alrededor de 140 mil toneladas de emisiones de CO2. Además de su capacidad para atender a más de 226.000 habitantes, la subestación es 100% digital y ha integrado iniciativas sociales y ambientales.

Enel Colombia anunció la puesta en funcionamiento de la Subestación Eléctrica Tren de Occidente, una infraestructura clave que suministrará energía al RegioTram, el sistema de transporte 100 % eléctrico que conectará a los municipios de la Sabana de Occidente —Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza— con Bogotá.

El proyecto representó una inversión aproximada de 75.000 millones de pesos, que incluyó la construcción de la subestación, la línea de alta tensión y las redes de media tensión. La nueva infraestructura cuenta con una capacidad total de 80 MVA, de los cuales el 25 % se destinará al RegioTram, mientras que el 75 % restante abastecerá la demanda energética de más de 226.000 habitantes de la región, además de clientes comerciales e industriales.

Entre sus características técnicas, se destaca que es una subestación 100 % digital y automatizada, lo que permite transmitir información mediante fibra óptica y operar de forma remota, garantizando una mejor respuesta en caso de contingencias.

Estole podria interesar: Así serán los choques en las Eliminatorias Sudamericanas, durante la fecha 17

Con la entrada en operación del RegioTram, se estima una reducción del 60 % en los tiempos de desplazamiento de los 43 millones de pasajeros anuales proyectados, así como la eliminación de alrededor de 140.000 toneladas de emisiones de CO₂.

Iniciativas sociales y ambientales

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

En el marco de la construcción de la subestación, se implementaron iniciativas para el aprovechamiento de los residuos sólidos de la obra, logrando reutilizar cerca de cuatro toneladas.

A través de un programa de transformación de residuos, se adecuaron espacios para la comunidad, incluyendo la construcción de un estudio de innovación juvenil y un muro pedagógico interactivo en la Casa de Integración Juvenil del barrio Cartagenita.

También se realizó una donación de equipos para la escuela de música de la misma institución. Adicionalmente, se sembraron plantas y se mejoró el espacio deportivo de la Institución Educativa Municipal Técnica Empresarial Cartagena.

Con esta nueva infraestructura, el RegioTram de Occidente avanza un paso más hacia su puesta en marcha, consolidándose como un proyecto estratégico para la movilidad sostenible y el desarrollo regional.