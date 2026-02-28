Resumen: Nuevo cambio vial en el entorno del aeropuerto Olaya Herrera en Medellín mejora la fluidez, reduce congestión y fortalece la seguridad vial en Guayabal.

¡Póngase pilas! Le cambiaron el sentido a una vía clave cerca del Olaya Herrera

La Alcaldía anunció un cambio vial en el Olaya que busca transformar la movilidad en uno de los puntos más congestionados de Guayabal. Este cambio vial en el Olaya incluye modificación en el sentido de circulación, nueva señalización y adecuaciones para ciclistas y transporte público, con el objetivo de reducir tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad.

La intervención se realizó en el entorno del Aeropuerto Olaya Herrera, específicamente en el barrio Santa Fe, Guayabal. Allí se modificó el sentido de la carrera 65G entre las calles 16A y 14, permitiendo que los vehículos que se movilizan en sentido norte-sur y no tienen como destino la terminal aérea puedan continuar su trayecto sin ingresar a la glorieta.

Lea también: Fiscalía imputa a cinco personas por muerte de Juan Felipe Rincón

Según explicó la Secretaría de Movilidad, esta medida evita maniobras innecesarias en una zona de alta demanda vehicular, lo que impacta directamente en la fluidez del tráfico.

Además del ajuste en la circulación, se reforzó la señalización horizontal y vertical, con la demarcación de más de 190 metros cuadrados y más de 1.100 metros lineales de pintura. También se eliminaron marcas antiguas que ya no correspondían a la nueva configuración y se retiraron más de 60 elementos de separación vial.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las acciones no se limitaron a los carros. Se realizaron mantenimientos en la ciclorruta del sector y mejoras en la zona de acopio de taxis y paraderos de buses. Incluso se habilitó un nuevo punto de parada para rutas comerciales y de conexión con terminales, buscando un abordaje más seguro para los pasajeros.

Con estas intervenciones, la alcaldía de Medellín espera disminuir la congestión, optimizar el acceso al aeropuerto y ofrecer mejores condiciones para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Más noticias de Medellín