Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡Póngase pilas! Le cambiaron el sentido a una vía clave cerca del Olaya Herrera

    ¿Pasas seguido por el Olaya Herrera? Hay cambios importantes en la circulación que prometen menos trancones y mayor seguridad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Póngase pilas! Le cambiaron el sentido a una vía clave cerca del Olaya Herrera

    Resumen: Nuevo cambio vial en el entorno del aeropuerto Olaya Herrera en Medellín mejora la fluidez, reduce congestión y fortalece la seguridad vial en Guayabal.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía anunció un cambio vial en el Olaya que busca transformar la movilidad en uno de los puntos más congestionados de Guayabal. Este cambio vial en el Olaya incluye modificación en el sentido de circulación, nueva señalización y adecuaciones para ciclistas y transporte público, con el objetivo de reducir tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad.

    La intervención se realizó en el entorno del Aeropuerto Olaya Herrera, específicamente en el barrio Santa Fe, Guayabal. Allí se modificó el sentido de la carrera 65G entre las calles 16A y 14, permitiendo que los vehículos que se movilizan en sentido norte-sur y no tienen como destino la terminal aérea puedan continuar su trayecto sin ingresar a la glorieta.

    Lea también: Fiscalía imputa a cinco personas por muerte de Juan Felipe Rincón

    Según explicó la Secretaría de Movilidad, esta medida evita maniobras innecesarias en una zona de alta demanda vehicular, lo que impacta directamente en la fluidez del tráfico.

    Además del ajuste en la circulación, se reforzó la señalización horizontal y vertical, con la demarcación de más de 190 metros cuadrados y más de 1.100 metros lineales de pintura. También se eliminaron marcas antiguas que ya no correspondían a la nueva configuración y se retiraron más de 60 elementos de separación vial.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Las acciones no se limitaron a los carros. Se realizaron mantenimientos en la ciclorruta del sector y mejoras en la zona de acopio de taxis y paraderos de buses. Incluso se habilitó un nuevo punto de parada para rutas comerciales y de conexión con terminales, buscando un abordaje más seguro para los pasajeros.

    Con estas intervenciones, la  alcaldía de Medellín espera disminuir la congestión, optimizar el acceso al aeropuerto y ofrecer mejores condiciones para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

    ¡Póngase pilas! Le cambiaron el sentido a una vía clave cerca del Olaya Herrera

    Foto sacada de redes sociales.

    Foto sacada de redes sociales.

    ¡Póngase pilas! Le cambiaron el sentido a una vía clave cerca del Olaya Herrera

    Foto sacada de redes sociales.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.