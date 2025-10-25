¡Golpe a las disidencias! Ejército halla escondite con armas y explosivos en Yarumal

Resumen: Soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, localizaron un depósito ilegal en zona rural de Yarumal, Antioquia, que pertenecería a las disidencias de las FARC, Estructura 36. En el lugar fueron halladas armas, munición y material explosivo, lo que representa un golpe a la capacidad logística de este grupo armado.

En una operación conjunta entre soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, las autoridades ubicaron un depósito ilegal en la vereda Ventanas, zona rural del municipio de Yarumal, en el norte de Antioquia.

De acuerdo con la información oficial, el escondite pertenecería presuntamente al Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura 36, uno de los más activos en esta región del departamento.

Durante el operativo, los uniformados incautaron un fusil M4 calibre 5.56 milímetros, dos proveedores, munición de distintos calibres, radios de comunicación, elementos de intendencia y materiales empleados para la fabricación de explosivos.

Las autoridades señalaron que este hallazgo representa un golpe significativo contra las estructuras logísticas del grupo armado, ya que el material incautado sería utilizado para sostener sus actividades delictivas en la zona. Además, destacaron que el operativo se desarrolló de manera controlada, sin enfrentamientos ni afectaciones a la comunidad cercana.

#ContundenciaOperacional |

Soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la #CuartaBrigada, de @Ejercito_Div7, en coordinación con el CTI de la @FiscaliaCol, ubicaron en la vereda Ventanas, municipio de Yarumal, #Antioquia, un depósito ilegal que pertenecería… pic.twitter.com/ndrZQpWTYs — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) October 25, 2025

El Ejército indicó que con este resultado se debilita la capacidad de acción de la Estructura 36, la cual mantiene presencia en el norte y nordeste de Antioquia, donde se dedica principalmente al tráfico de armas, la extorsión y el control de rutas ilegales.

Las autoridades informaron que continuarán las operaciones conjuntas con la Fiscalía y demás entidades para combatir las actividades delictivas de los grupos armados residuales que operan en el norte de Antioquia.