Cruce de disparos en Yarumal tras puesto de control: Abandonan carro con documentos claves

Resumen: Cruce de disparos entre el Ejército Nacional y delincuentes en Yarumal, Antioquia. Incautan arsenal y un depósito ilegal de disidencias de las Farc.

Una situación de alteración al orden público se registró en las últimas horas en zona rural del municipio de Yarumal, Antioquia. Unidades militares que acompañaban un puesto de control en la vereda Ventanas fueron atacadas a disparos por un grupo de personas que se movilizaban en un vehículo.

El incidente se desencadenó cuando los uniformados dieron la señal de pare al automóvil. La orden fue desatendida por los ocupantes, quienes respondieron abriendo fuego contra las tropas del Ejército Nacional.

Esta acción violenta obligó a los uniformados a reaccionar e iniciar una persecución inmediata. Aunque los presuntos delincuentes lograron evadir a las tropas, abandonaron el vehículo en el que se movilizaban.

Dentro del automóvil abandonado, las autoridades encontraron importantes documentos que, según el Ejército, se convierten en un valioso material de inteligencia. Este hallazgo es fundamental para detectar y neutralizar «posibles afectaciones a futuro» por parte de estructuras armadas que operan en la subregión.

Lea también: Inicia en Sonsón el plan más ambicioso en educación: se intervendrán y mejorarán 32 sedes escolares

La ofensiva militar en la vereda Ventanas, Antioquia, arrojó un segundo y crucial resultado. Durante los mismos operativos de control, las autoridades lograron ubicar un depósito ilegal que, presuntamente, pertenece a las disidencias de las Farc.

En el escondite clandestino, el Ejército Nacional incautó un significativo arsenal de guerra. El material hallado incluye un fusil M4 calibre 5.56, dos proveedores, munición de varios calibres, dos radios de comunicación, material destinado a la fabricación de explosivos y diversos elementos de intendencia.

La institución militar reiteró su compromiso con la seguridad de la región.

Más noticias de Antioquia