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Resumen: Un accidente de tránsito en la salida de San Cristóbal hacia la vía de Occidente dejó varios lesionados, quienes reciben atención en el lugar. El hecho también provoca una fuerte congestión vehicular en el sector.0

Fuerte accidente en la salida de San Cristóbal deja varios lesionados y tremendo taco

Un accidente de tránsito se registró en la salida de San Cristóbal hacia la vía de Occidente, donde varias personas resultaron lesionadas.

De acuerdo con la información preliminar, los afectados están siendo atendidos en el lugar, mientras se conocen más detalles sobre lo ocurrido.

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El siniestro ha generado una fuerte congestión vehicular en este tramo, con una larga fila de vehículos que se extiende hasta el punto del accidente.

Por ahora, no se conocen las causas del hecho ni se ha precisado el estado de salud de las personas lesionadas. Se recomienda a los conductores transitar con precaución por este sector.