Resumen: La Fiscalía desmanteló a ‘Los Leñadores’, una red que blanqueaba madera ilegal en Boyacá y Cundinamarca. Cinco presuntos integrantes fueron judicializados, y se incautaron 920 metros cúbicos de madera listos para la venta. La investigación busca frenar la tala ilegal, proteger los ecosistemas y garantizar la sostenibilidad de los bosques afectados.

¡Golpe a la tala ilegal! Fiscalía desmantela a ‘Los Leñadores’, red que blanqueaba madera ilegal en Boyacá y Cundinamarca

La Fiscalía General de la Nación dio un paso importante en la lucha contra los delitos ambientales al presentar ante un juez de control de garantías de Bogotá a cinco presuntos integrantes de ‘Los Leñadores’, una red delictiva señalada de dar apariencia de legalidad a la madera extraída de manera ilícita en zonas de conservación de Boyacá y Cundinamarca.

Investigación y judicialización

La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los investigados por delitos graves, entre ellos aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, invasión de áreas de especial importancia ecológica, concierto para delinquir, daño a los recursos naturales y ecocidio.

Entre los presuntos implicados se encuentran:

• Pedro Torres, propietario de un establecimiento de comercio en Tausa (Cundinamarca), señalado de coordinar la obtención, transformación y transporte de la madera.

• Alba Espitia, representante legal de una empresa utilizada para blanquear el origen del producto.

• Diana Fandiño, secretaria de los negocios involucrados, quien continuará vinculada a la investigación, mientras los otros cuatro procesados deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia.

• Alex Gómez, presunto responsable de la tala de bosque nativo en áreas de conservación y zonificación del Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) del Río Bogotá, así como del transporte y comercialización de la madera.

• Edén Martínez, también judicializado por su presunta participación en la red.

Incautación de madera y daños ambientales

En un procedimiento reciente, la Fiscalía incautó 920 metros cúbicos de madera que estaban listos para ser comercializados en diferentes municipios de Cundinamarca, incluyendo Facatativá, Madrid, Cajicá, Zipaquirá, Tausa y Ubaté.

La acción no solo evitó la venta de este recurso, sino que también permitió documentar el daño ambiental generado por ‘Los Leñadores’. Según las autoridades, sus actividades provocaron la pérdida de varios ecosistemas, afectaron la biodiversidad local y alteraron los ciclos naturales de los bosques, ocasionando un impacto difícil de revertir.

Próximos pasos en la investigación

La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar el alcance total de las operaciones de ‘Los Leñadores’ y posibles vínculos con otras redes de tala ilegal en el país. La captura y judicialización de estos cinco presuntos integrantes constituye un primer paso para garantizar la protección de los bosques y prevenir nuevos delitos ambientales.

Las autoridades insisten en la importancia de denunciar actividades ilegales y promover la cultura de protección ambiental. La coordinación entre entidades y la ciudadanía es fundamental para frenar la tala ilegal y asegurar que los recursos naturales se gestionen de manera responsable y sostenible.