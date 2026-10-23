Golpe a la minería ilegal en Santa Rosa de Osos: ocho capturados y maquinaria destruida

Resumen: Resumen: Carabineros y Protección Ambiental de la Policía capturaron a ocho personas en Santa Rosa de Osos por explotación ilícita de yacimientos mineros. En los operativos del jueves 22 de octubre de 2026 también destruyeron una motobomba y dos motores usados en la actividad ilegal. Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente.

Un nuevo golpe contra la explotación ilícita de yacimientos mineros se registró en el Norte de Antioquia. En Santa Rosa de Osos, uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional capturaron a ocho personas señaladas de dedicarse a esta actividad ilegal, en procedimientos adelantados el jueves 22 de octubre de 2026.

Los operativos se desarrollaron en el marco del lineamiento estratégico “Protección al Capital Natural del País” y del fortalecimiento de la seguridad ciudadana, ambiental y rural, con los que la institución busca frenar la extracción ilegal de minerales que afecta fuentes hídricas, suelos y biodiversidad en la región.

Capturas y destrucción de maquinaria ilegal

Durante los procedimientos, las ocho personas fueron capturadas por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales, establecido en el artículo 332 del Código Penal, que sanciona a quienes exploten recursos naturales sin contar con los títulos, licencias y permisos que exige la ley. Esta conducta puede acarrear penas de prisión y multas, además de la obligación de reparar los daños ambientales causados.

Además de las capturas, los uniformados procedieron a la destrucción de una motobomba y dos motores que, al parecer, eran utilizados para la actividad ilegal. Este tipo de equipos suele emplearse en los entables improvisados que se instalan a orillas de quebradas y ríos para succionar material, una práctica que desvía cauces, remueve grandes volúmenes de tierra y vierte sedimentos y químicos al agua.

Así lo informó el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia, al dar a conocer los resultados de las operaciones contra la minería criminal en el municipio.

Un fenómeno recurrente en el Norte antioqueño

Santa Rosa de Osos ha sido escenario de varios operativos contra este delito en los últimos años. En agosto de 2025, la Policía capturó a 16 personas en la vereda El Caney, donde funcionaba un entable para la explotación de oro, e incautó 29 elementos, entre motobombas, plantas eléctricas y explosivos hechizos. En abril de 2026, el Ejército incautó maquinaria, explosivos e insumos usados para la extracción ilícita en la vereda Montañita, en un golpe a las finanzas de un grupo armado organizado que obtenía parte de sus ingresos de esta economía criminal.

Las autoridades han advertido de manera reiterada que la minería ilegal no solo genera graves daños ambientales, como la contaminación de ríos y quebradas y la destrucción de suelos, sino que también se ha convertido en una fuente de financiación de las economías ilegales que operan en el Norte de Antioquia, una subregión donde el fenómeno ha obligado a mantener operaciones permanentes de Carabineros y Protección Ambiental.

El impacto ambiental de estos emprendimientos criminales es de largo plazo: las fuentes hídricas que abastecen a las comunidades rurales quedan cargadas de sedimentos, los bosques de ribera desaparecen y los suelos pierden su capacidad productiva, lo que termina afectando directamente a campesinos y pequeños productores que dependen del agua y de la tierra para vivir.

Por eso, la Policía Nacional ha insistido en que la lucha contra la explotación ilícita de yacimientos mineros seguirá siendo una prioridad en Antioquia, con operaciones articuladas con otras instituciones para golpear no solo a quienes extraen el material, sino a toda la cadena criminal que se beneficia del negocio.

Las denuncias de la comunidad han sido clave en varios de estos golpes: los vecinos de las veredas, cansados de la contaminación de sus afluentes, han puesto en conocimiento de las autoridades los puntos donde operan los entables ilegales, lo que ha permitido llegar con precision a los responsables.

Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente, que deberá definir su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones.

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Foto: Policía Antioquia