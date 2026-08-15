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Resumen: En zona rural de Amagá, las autoridades capturaron en flagrancia a un presunto integrante del grupo de delincuencia común organizado ‘La Miel’, señalado por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Durante el operativo fueron incautados 1.300 cigarrillos de marihuana, una bolsa con clorhidrato de cocaína y 10 bolsas con base de coca.

¡Golpe a ‘La Miel’ en Amagá! Capturan a presunto integrante con más de 1.300 cigarrillos de marihuana

Un operativo desarrollado en zona rural de Amagá, Antioquia, terminó con la captura en flagrancia de un hombre señalado de pertenecer al grupo de delincuencia común organizado La Miel.

El procedimiento fue realizado por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Policía de Antioquia. Según la información entregada por las autoridades, la persona fue detenida por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante la operación, los uniformados encontraron diferentes sustancias que fueron incautadas como parte del procedimiento.

Esto fue lo que encontraron durante el operativo

De acuerdo con el reporte oficial, entre los elementos incautados se encuentran 1.300 cigarrillos de marihuana, además de una bolsa que contenía clorhidrato de cocaína.

También fueron encontradas 10 bolsas con base de coca, elementos que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes dentro del procedimiento adelantado tras la captura.

La operación se desarrolló en el área rural del municipio de Amagá, en el departamento de Antioquia, como parte de las acciones coordinadas entre las autoridades militares y policiales.

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Operativo contra estructuras delincuenciales

La persona capturada es señalada por las autoridades como presunto integrante de La Miel, grupo de delincuencia común organizado que, según el reporte, estaría relacionado con actividades que afectan la seguridad en la zona.

La captura se produjo en flagrancia, luego de que las tropas y los uniformados adelantaran el procedimiento que permitió ubicar al señalado y decomisar las sustancias reportadas.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán continuar con el proceso correspondiente para determinar la situación jurídica del capturado.

Con este resultado, la Cuarta Brigada y la Policía de Antioquia señalaron que mantienen las operaciones conjuntas dirigidas a contrarrestar las acciones de estructuras delincuenciales y contribuir a la seguridad de los habitantes del departamento.

La información suministrada por las autoridades no entrega detalles adicionales sobre la identidad del capturado, el lugar exacto del procedimiento ni sobre el destino que tendrían las sustancias incautadas.