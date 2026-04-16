Resumen: La Gobernación de Antioquia demolió una construcción irregular en Bello que era utilizada para actividades ilícitas, como la venta de drogas y la explotación ilegal de materiales. La intervención, realizada con apoyo de varias entidades, hace parte de una estrategia que ya suma 48 focos de inseguridad intervenidos en el departamento y que continuará en otros municipios.

¡Golpe a la inseguridad en Bello! Demuelen casa que funcionaba como ‘olla’ y centro de materiales ilegales

La estrategia de recuperación de espacios inseguros en Antioquia sumó un nuevo resultado con la demolición de una construcción irregular en el municipio de Bello, una intervención que hace parte de las acciones adelantadas por la Gobernación para reducir focos asociados a actividades ilícitas en el departamento.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Valadares, donde fue derribada una vivienda que, según las autoridades, había sido levantada en espacio público y en una zona cercana a una quebrada. De acuerdo con el balance oficial, este tipo de construcciones representan un riesgo tanto para la seguridad como para el entorno, por su ubicación y por el uso que se les da.

Un inmueble vinculado a actividades ilegales

Desde la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz se indicó que el lugar intervenido había sido identificado por la comunidad y las autoridades como un punto recurrente de problemas de convivencia.

Según explicó el director Operativo de la Seguridad de Antioquia, coronel (r) José Edilberto Lesmes Beltrán, el inmueble era utilizado para la comercialización de sustancias psicoactivas, así como para la explotación ilegal de materiales de construcción.

Este tipo de intervenciones, señalaron, busca atacar directamente los espacios que facilitan economías ilegales y afectan la tranquilidad de los habitantes en distintos municipios del departamento.

Operativo articulado entre instituciones

La demolición se realizó con el acompañamiento de diferentes entidades, en un trabajo conjunto entre la Gobernación de Antioquia y la administración municipal de Bello. En el procedimiento participaron el Ejército, la Policía Nacional, la Personería y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Esto le podría interesar: Habitantes de Puerto Bello piden ayuda: Consumidores de estupefacientes y habitantes de calle se están tomando los espacios deportivos

Previo a la intervención, las cuatro personas que residían en la vivienda fueron notificadas y abandonaron el lugar, retirando sus pertenencias para permitir el desarrollo del operativo sin contratiempos.

Desde la administración municipal, la secretaria de Seguridad y Convivencia (e) de Bello, Alejandra Romero, destacó que este tipo de acciones responden a solicitudes de la comunidad, que había señalado el inmueble como un foco de inseguridad. Según indicó, el objetivo es recuperar el espacio público y mejorar las condiciones de convivencia en el sector.

Estrategia que continúa en el departamento

Con esta demolición, la Gobernación de Antioquia alcanza un total de 48 focos de inseguridad intervenidos mediante esta estrategia, que se ha venido implementando en diferentes municipios del departamento.

Las autoridades departamentales anunciaron que en las próximas semanas se llevarán a cabo nuevas intervenciones similares, priorizando los puntos que han sido identificados por la comunidad y las autoridades como generadores de riesgo.

En ese sentido, el coronel Lesmes hizo un llamado a los alcaldes de otros municipios para que se sumen a esta iniciativa, con el fin de fortalecer las acciones de seguridad y avanzar en la recuperación de espacios que han sido utilizados para actividades ilícitas.

La estrategia busca no solo eliminar estructuras físicas, sino también intervenir dinámicas que afectan la convivencia ciudadana, mediante el trabajo articulado entre entidades y la participación activa de la comunidad en la identificación de estos puntos críticos.