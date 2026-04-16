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    Habitantes de Puerto Bello piden ayuda: Consumidores de estupefacientes y habitantes de calle se están tomando los espacios deportivos

    La Alcaldia e Interaseo han ayudado recogiendo basura dejada por habitantes de calle pero se necesita más seguridad

    Publicado por: SoloDuque

    Habitantes de Puerto Bello piden ayuda: Consumidores de estupefacientes y habitantes de calle se están tomando los espacios deportivos

    Resumen: La situación ha escalado a un punto crítico, ya que los líderes comunales han sido blanco de amenazas directas e intimidaciones cuando intentan intervenir

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Habitantes del barrio Puerto Bello, en el municipio de Bello, denuncian una grave situación de inseguridad y alteración del orden público debido a la constante presencia de consumidores de estupefacientes que se han ido apoderando de los espacios comunitarios.

    La comunidad ha encendido las alarmas puntualmente frente al accionar de un reconocido consumidor de bazuco del sector, quien estaría implicado en múltiples hurtos. Según los reportes ciudadanos, este individuo intimida constantemente con arma blanca a los transeúntes, residentes e incluso a los líderes sociales de la zona.

    Si bien los habitantes reconocen y agradecen que la Alcaldía de Bello, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y la empresa Interaseo, intervino recientemente el lugar para realizar labores de limpieza y remoción de basuras, advierten que la problemática de fondo persiste. La presencia de los consumidores y la zozobra que estos generan no ha sido resuelta de manera definitiva por las autoridades competentes.

    La situación ha escalado a un punto crítico, ya que los líderes comunales han sido blanco de amenazas directas e intimidaciones cuando intentan intervenir para evitar que estas personas ocupen los espacios públicos. Los habitantes lamentan que áreas vitales para el sano esparcimiento, como las placas deportivas y las zonas de juegos para niños, estén siendo usurpadas, por lo que hacen un llamado urgente a la Policía y a la administración municipal para que brinden soluciones integrales de seguridad.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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