¡Golpe a la inseguridad en Amalfi! Demuelen dos inmuebles usados para venta de drogas

En su propósito de devolver la seguridad y la tranquilidad a las comunidades, la Gobernación de Antioquia lideró la demolición de dos edificaciones abandonadas en la vereda La Víbora, en el municipio de Amalfi.

Las estructuras, que durante años fueron utilizadas para la venta y el consumo de sustancias psicoactivas, además de servir como refugio para habitantes de calle y escenario de actividades delictivas, fueron derribadas como parte de la estrategia departamental de recuperación de espacios para la ciudadanía.

La intervención contó con el apoyo de la Alcaldía de Amalfi, el Ejército Nacional, la Policía, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran).

De acuerdo con el coronel (r) José Edilberto Lesmes Beltrán, director Operativo de Seguridad de la Gobernación, los inmuebles habían sido construidos inicialmente como viviendas modelo de un proyecto habitacional que nunca se concretó.

“Posterior a ello fueron abandonados y, desafortunadamente, personas inescrupulosas los emplearon para la venta y consumo de sustancias psicoactivas. También, a comienzos de 2025, en este inmueble se encontró un cuerpo sin vida que fue abandonado en el sector”, señaló el funcionario.

La demolición incluyó labores de limpieza y adecuación del terreno, con el objetivo de destinar posteriormente el espacio a un proyecto de vivienda que beneficie a la comunidad.

Desde 2024, la Gobernación de Antioquia ha ejecutado 33 demoliciones de inmuebles que representaban focos de inseguridad en municipios como Bello, Copacabana, Apartadó, Yarumal, Rionegro y Guarne. Estas acciones hacen parte de una política integral que busca prevenir el delito, promover la convivencia ciudadana y fortalecer la presencia institucional en los territorios.

La secretaria de Gobierno de Amalfi, Luisa María Estrada Álvarez, destacó la importancia de esta intervención para la seguridad local. “Hoy no solo derribamos una infraestructura, hoy derribamos el miedo, la impunidad y recuperamos la tranquilidad de nuestro territorio. Agradecemos al gobernador por la articulación institucional y el apoyo técnico y jurídico que permitió este procedimiento”, expresó.

En las próximas semanas, la administración departamental continuará con nuevas demoliciones en otros municipios donde se han identificado inmuebles vinculados con actividades ilícitas.