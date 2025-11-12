Menú Últimas noticias
    A la cárcel mujer señalada de causar la muerte de su hijastra de seis años en Vigía del Fuerte, Antioquia

    El informe forense reveló que la menor sufrió múltiples traumas y presuntos maltratos previos que habrían provocado su muerte.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto de archivo.

    Una mujer fue enviada a la cárcel tras ser acusada de causar la muerte de su hijastra, una niña de tan solo seis años, en hechos ocurridos el pasado 5 de noviembre en el municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia).

    De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la menor convivía con su padre y su madrastra, quien ahora es señalada como la presunta responsable del crimen. Ese día, la niña fue llevada de urgencia a un centro asistencial por las graves lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo.

    Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La pequeña llegó sin signos vitales, y al ser cuestionada sobre lo ocurrido, la madrastra aseguró que la niña se había caído del lavadero, versión que más tarde fue descartada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

    El dictamen forense reveló que la menor murió a causa de múltiples traumas y evidenció que había sido víctima de maltratos previos y posibles actos de tortura, lo que encendió las alarmas entre las autoridades judiciales.

    Tras las pruebas recopiladas, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lograron la captura de la mujer el pasado 8 de noviembre en el municipio de Chigorodó, donde fue presentada ante un juez de control de garantías.

    Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Antioquia le imputó el delito de feminicidio agravado, cargos que la procesada no aceptó. No obstante, por decisión judicial, fue cobijada con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.


