¡Golpe a la ilegalidad en San Cristóbal! Tres bares fueron sellados y una persona capturada durante megoperativo de control

Una extensa jornada de inspección adelantada por la Alcaldía Local de San Cristóbal dejó como resultado el cierre temporal de tres bares que operaban en la localidad sin cumplir los requisitos exigidos por la ley.

La intervención, desarrollada en conjunto con la Secretaría de Seguridad, los Gestores del Orden y la Policía Nacional, se llevó a cabo en varios sectores con el propósito de reforzar la seguridad y revisar el comportamiento de los establecimientos nocturnos.

Durante los operativos, las autoridades recorrieron diferentes zonas de los barrios La Victoria y San José, donde encontraron bares que no contaban con la documentación mínima para su funcionamiento, presentaban fallas en las condiciones de seguridad y registraban otras irregularidades que afectaban la convivencia. Dos de los establecimientos sellados estaban ubicados en La Victoria y el tercero en San José.

En medio de la megatoma también fue capturada una persona en el barrio San José, quien tenía antecedentes por hurto y homicidio, lo que encendió aún más las alertas sobre la necesidad de mantener controles constantes en este sector de la ciudad.

El alcalde local, Carlos Hernando Macías, destacó que estas acciones continuarán realizándose de manera sostenida. Afirmó que la administración está decidida a mantener la presencia institucional y a hacer cumplir la normatividad para garantizar entornos seguros para los habitantes de San Cristóbal.