Resumen: Un hombre fue enviado a prisión por su presunta responsabilidad en el asesinato de una mujer en la localidad de Bosa, sur de Bogotá, mientras se desplazaba en un vehículo junto a sus dos hijos. El hecho ocurrió el 5 de diciembre, y el presunto agresor fue capturado en flagrancia por la Policía cuando intentaba escapar. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, los cuales no aceptó.

¡Horror en Bosa! Asegurado en prisión presunto responsable de asesinar a una madre delante de sus dos hijos

Un trágico hecho conmocionó a la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, el pasado 5 de diciembre, cuando una mujer fue asesinada mientras se desplazaba en un vehículo junto a sus dos hijos menores. Las autoridades informaron que el presunto agresor, identificado como Yordano Iguarán, interceptó el vehículo y disparó en varias ocasiones contra la víctima, causando su muerte en el lugar.

Según la Fiscalía, el hombre fue capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá cuando intentaba huir tras cometer el crimen. Posteriormente, un juez de control de garantías acogió la solicitud del ente acusador y ordenó su medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Iguarán enfrenta cargos por homicidio agravado y por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, los cuales no aceptó durante la imputación realizada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Bosa.

El caso sigue bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas del ataque, mientras la comunidad lamenta la pérdida y exige justicia para la víctima y sus hijos, quienes presenciaron el mortal ataque.