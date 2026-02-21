Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía de Bogotá, en coordinación con entidades distritales, desplegó un operativo en la avenida Primero de Mayo, inspeccionando 145 establecimientos y más de 2.700 motocicletas. Como resultado, cuatro personas fueron capturadas —tres por falsedad marcaria y una por receptación—, se recuperaron tres motocicletas y 12 negocios fueron suspendidos temporalmente por incumplir la ley.

¡Golpe a la ilegalidad en la Primero de Mayo! Cuatro capturados y decenas de establecimientos bajo la lupa

Más de 300 uniformados participaron en una intervención focalizada en la avenida Primero de Mayo, entre las carreras 27 y 30, en la localidad de Antonio Nariño, como parte de las acciones contra los delitos que más afectan la seguridad en la capital.

La operación fue liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y otras entidades del Distrito.

Inspecciones a establecimientos y control a motocicletas

Durante la jornada se realizaron verificaciones a más de 145 establecimientos comerciales, entre ellos locales dedicados a la compra y venta de autopartes y motocicletas. Además, las autoridades inspeccionaron 2.740 motocicletas en distintos puntos del sector intervenido.

El coronel Álvaro Mora, comandante operativo de Apoyo Especializado de la Policía de Bogotá, explicó que las acciones incluyeron controles administrativos y operativos para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Como resultado de las inspecciones, 12 establecimientos fueron objeto de suspensión temporal de su actividad económica por infracciones contempladas en la Ley 1801 de 2016, correspondiente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Capturas en flagrancia y recuperación de vehículos

En el marco del operativo fueron capturadas cuatro personas en flagrancia. Tres de ellas deberán responder por el delito de falsedad marcaria, mientras que una más fue detenida por receptación.

Adicionalmente, se logró la recuperación de tres motocicletas, que habían sido reportadas como hurtadas o presentaban irregularidades en su identificación.

Acciones sostenidas contra el delito

Las autoridades reiteraron que este tipo de intervenciones buscan cerrar espacios a economías ilegales relacionadas con la comercialización de autopartes y vehículos de dudosa procedencia, así como fortalecer la convivencia en zonas con alta actividad comercial.

La Policía de Bogotá anunció que continuará desarrollando operativos similares en distintos puntos de la ciudad para contrarrestar los delitos de mayor impacto.

Finalmente, se recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, mecanismo clave para activar procesos investigativos y sancionatorios.