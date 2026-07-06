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    ¡Golpe a la extorsión! Capturan a tres presuntos integrantes de ‘El Pesebre’ en el Valle de Aburrá

    Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades para avanzar en el proceso judicial correspondiente.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Golpe a la extorsión! Capturan a tres presuntos integrantes de 'El Pesebre' en el Valle de Aburrá
    Foto: Séptima División del Ejército Nacional
    ¡Golpe a la extorsión! Capturan a tres presuntos integrantes de ‘El Pesebre’ en el Valle de Aburrá

    Resumen: Tres presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) El Pesebre fueron capturados en flagrancia durante una operación conjunta entre el Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada y el CTI Gaula por el presunto delito de extorsión. En el operativo fueron incautados dos teléfonos celulares, una motocicleta y más de un millón de pesos en efectivo, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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    Tres presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) El Pesebre fueron capturados en flagrancia durante una operación desarrollada de manera conjunta entre tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, y funcionarios del CTI Gaula.

    El operativo, adelantado en el marco de las acciones contra las estructuras dedicadas a la extorsión en el Valle de Aburrá, permitió la detención de los tres señalados, quienes deberán responder ante las autoridades competentes por el presunto delito de extorsión.

    Además de las capturas, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, una motocicleta y más de un millón de pesos en efectivo. Estos elementos quedaron bajo cadena de custodia y a disposición de las autoridades judiciales, como parte del material recolectado durante el procedimiento.

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    La operación fue ejecutada de manera articulada entre el Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada y el CTI Gaula, en desarrollo de las labores encaminadas a contrarrestar este tipo de delitos y fortalecer las acciones de investigación y judicialización contra las estructuras criminales que afectan a la comunidad.

    Los tres capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de adelantar el proceso judicial correspondiente y definir su situación jurídica, de acuerdo con los elementos probatorios recopilados durante la operación.

    Con este resultado, las autoridades continúan desarrollando operaciones coordinadas para enfrentar las redes dedicadas a la extorsión y afectar el accionar de los grupos de delincuencia organizada que tienen presencia en la región.


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