¡Golpe a la estructura de alias ‘Ramiro’! Cuatro jóvenes, incluida una menor, se entregaron en Ituango

Resumen: Cuatro jóvenes, incluida una menor de 14 años, se entregaron voluntariamente a las autoridades en Ituango, Antioquia. Durante la operación se recuperó a la menor y se decomisaron armas, munición y equipos de comunicación. Algunos desmovilizados habían sido reclutados siendo menores y estuvieron involucrados en actos de violencia y protección del cabecilla alias ‘Ramiro’.

En el corregimiento de Santa Rita, zona rural de Ituango, Antioquia, cuatro jóvenes que integraban la Subestructura 18 del grupo armado residual liderado por alias ‘Ramiro’ decidieron entregarse voluntariamente a las autoridades y acogerse a la legalidad. Entre ellos se encuentra una menor de 14 años, quien fue rescatada y retirada de manera segura del conflicto.

La operación fue coordinada por el Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana, con el objetivo de debilitar las estructuras ilegales en el norte del departamento y garantizar la protección de la población civil. Durante la acción, los jóvenes entregaron a las autoridades una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación.

Según información obtenida por Caracol Radio, los jóvenes que se desmovilizaron incluyen a la menor de 14 años, otra joven de 18 años y dos hombres de 19 y 23 años. Todos ellos fueron reclutados cuando eran menores de edad. Uno de los desmovilizados había pasado cuatro años en el grupo, mientras que otro cumplía funciones como escolta del cabecilla alias ‘Ramiro’. Además, un joven habría participado en el asesinato de dos soldados en el sector Puente del Beso de Ituango.

La decisión de abandonar el grupo, según Caracol Radio, se habría dado ante las constantes privaciones y el maltrato, y especialmente por el acoso sexual que sufrían la menor y la joven a manos del líder del grupo. Ambas eran víctimas de abusos dentro de los cambuches, donde, según la información recopilada, el cabecilla les tomaba fotografías desnudas e intentaba abusar de ellas en varias ocasiones.

El Ejército Nacional resaltó que este tipo de operaciones no solo permite recuperar a menores y jóvenes reclutados, sino también enviar un mensaje a los integrantes de grupos armados ilegales: abandonar la vida delictiva es posible y existen alternativas para reintegrarse a la sociedad y desarrollar proyectos de vida propios.

#EsNoticia | En zona rural de Ituango, tropas del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, de la #CuartaBrigada, lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes del GAO-r Subestructura 18 y la recuperación de una menor de 14 años,… pic.twitter.com/g95amIHbB2 — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) February 21, 2026

Con esta desmovilización, las autoridades buscan fortalecer la seguridad en la región, proteger la niñez y la juventud, y continuar el trabajo para reducir la presencia de estructuras ilegales en el norte antioqueño. La recuperación de la menor y la entrega voluntaria de los jóvenes representan un avance significativo en la lucha contra la violencia y la ilegalidad en la zona rural de Ituango.