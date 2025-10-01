Resumen: Nueve presuntos integrantes del grupo delincuencial “Los de La Quinta” fueron judicializados en Cali por su presunta participación en al menos 18 robos violentos de motocicletas cometidos entre enero y agosto. Los imputados, señalados de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y lesiones personales, fueron capturados por la Policía Nacional y asegurados en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

¡Golpe a la delincuencia! Nueve integrantes de ‘Los de La Quinta’ tras las rejas por robos violentos de motocicletas en Cali

La Fiscalía General de la Nación judicializó a nueve presuntos miembros del grupo delincuencial conocido como ‘Los de La Quinta’, por su presunta participación en al menos 18 hurtos violentos de motocicletas en Cali, ocurridos entre enero y agosto del presente año.

Entre los procesados se encuentran Olmer Perafán, James Salazar, Ronaldo Melenje, Harol Devia, Gerardo Golindano, Danier Perafán, Juan Esteban Velásquez, Luis Felipe López y Kithnoor Bardales.

Según la investigación, los imputados habrían participado en hurtos calificados y agravados de motocicletas, utilizando armas de fuego para intimidar a las víctimas y apoderarse de los vehículos, así como de otros objetos de valor. Además, la Fiscalía los señala de concierto para delinquir y lesiones personales, cargos que no fueron aceptados por los procesados.

Las labores de policía judicial permitieron recolectar pruebas que vincularían a los imputados con los robos registrados en diferentes puntos de la ciudad durante los ocho primeros meses del año.

Las órdenes de captura fueron ejecutadas por uniformados de la Policía Nacional, y a petición de la Fiscalía, un juez de garantías ordenó que los nueve procesados fueran asegurados en un centro carcelario, mientras se adelanta el proceso judicial en su contra.

La Fiscalía destacó que este operativo forma parte de una estrategia para desarticular grupos dedicados al hurto violento en Cali, y reiteró la importancia de la colaboración ciudadana y de la evidencia recopilada por las autoridades para garantizar la judicialización efectiva de los implicados.

Con la judicialización de estos nueve hombres, las autoridades buscan enviar un mensaje claro sobre la intolerancia frente a delitos contra la propiedad, así como proteger a los ciudadanos y reducir la incidencia de robos de motocicletas en la ciudad.