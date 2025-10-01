Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía de Cali captura a 18 miembros de la banda ‘Los Chacales’, señalados de extorsionar a la comunidad con cobros por vivir en el barrio. Incautaron un arma antitanque Rocket M72.

Cae la temida banda ‘Los Chacales’ que extorsionaba con un ¡misil antitanque!

La Policía Nacional, a través del Gaula, propinó un golpe contundente al crimen organizado en Cali con la captura de 18 personas, presuntamente integrantes de la peligrosa estructura delincuencial conocida como ‘Los Chacales’.

Esta banda es señalada de sembrar el terror en las comunas 14 y 15, cometiendo homicidio, extorsión, desplazamiento forzado, hurto y microtráfico. La operación se realizó mediante 24 diligencias de allanamiento, haciendo efectivas 17 órdenes de captura y una más en flagrancia.

La peligrosidad de la estructura quedó evidenciada con el arsenal incautado, que incluye, sorpresivamente, un arma portátil antitanque y antiblindaje Rocket M72, un arma traumática, seis teléfonos celulares y 300 dosis de estupefacientes.

Además, las autoridades identificaron a alias ‘Jefferson’ y ‘el Cucho’ como los cabecillas detrás de las actividades criminales, quienes, según la Policía, tendrían lazos familiares con antiguos líderes delincuenciales desarticulados en la misma zona.

Las investigaciones revelaron que la banda se dedicaba a someter a la comunidad a un régimen de terror económico. Presuntamente intimidaban a comerciantes y propietarios, exigiéndoles pagos que oscilaban entre $10.000 semanales y $2 millones mensuales.

Estos cobros se imponían bajo argumentos inauditos, como permitirles realizar actividades de comercio, habitar el sector, tener acceso a servicios básicos, ser propietario o construir viviendas.

A los dueños de predios, las exigencias podían iniciar en $500.000, con cuotas semanales de $10.000 a $50.000.

Quienes se negaban a las pretensiones económicas de ‘Los Chacales’ eran víctimas de un castigo brutal: “eran desplazados, les hurtaban sus pertenencias, casas y lotes”, e incluso, la banda llegaba a alquilar las viviendas de los desplazados, obligando a los nuevos inquilinos a pagar las mismas exigencias.

Con esta captura, la Policía logró esclarecer un homicidio, una tentativa de homicidio, un caso de desplazamiento forzado y siete denuncias por extorsión.

Los 18 capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural.

