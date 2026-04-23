¡Golpe a la delincuencia en Tunjuelito! Frustran robo de carro pedido por plataforma y capturan a los ladrones

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Resumen: La Policía Metropolitana de Bogotá logró frustrar el hurto de un vehículo en Tunjuelito gracias a la alerta de la víctima a la Línea 123. Con la información recibida, las autoridades ubicaron el automotor en Ciudad Bolívar y capturaron a dos personas implicadas, quienes intentaron evadir el procedimiento. El vehículo fue recuperado y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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Una rápida reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió frustrar un hurto de vehículo en la localidad de Tunjuelito y capturar a dos personas involucradas en el hecho.

El caso se conoció tras la alerta de la víctima, quien se comunicó de inmediato a la Línea de Emergencias 123 luego de ser despojada de su automotor, solicitado previamente mediante una aplicación de transporte.

Seguimiento y ubicación del vehículo

Con la información entregada, las autoridades activaron el plan de búsqueda y lograron ubicar el vehículo en el barrio El Tesoro, en la localidad de Ciudad Bolívar. En ese punto se inició un seguimiento que permitió dar con los responsables del hurto.

De acuerdo con el reporte oficial, los presuntos delincuentes intentaron evadir el procedimiento policial durante la intervención, pero fueron interceptados y posteriormente capturados por uniformados de la Policía.

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Capturas y recuperación del automotor

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Tras ser detenidos, los implicados fueron obligados a descender del vehículo y puestos a disposición de las autoridades competentes, donde deberán responder por los hechos que se les atribuyen. El automotor, por su parte, fue recuperado y retornado al control de las autoridades.

Este tipo de acciones hacen parte de los operativos de reacción inmediata que se activan en la ciudad ante reportes ciudadanos, especialmente cuando se trata de hurtos bajo diferentes modalidades.

Llamado a la denuncia oportuna

La Policía reiteró la importancia del uso de la Línea 123 como herramienta clave para la atención de emergencias y la reacción oportuna frente a hechos delictivos. La llamada temprana de la víctima fue determinante para el resultado del operativo.

Las autoridades insistieron en que la denuncia ciudadana continúa siendo fundamental para la identificación, ubicación y captura de personas involucradas en delitos en la capital.